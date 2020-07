La ripresa finanziaria della Germania inizierà da ottobre 2020?

Tempo di lettura: 1 minuto

L’economia tedesca potrebbe riprendersi da ottobre in poi dalla pandemia di coronavirus, ha detto il ministro dell’Economia Peter Altmaier in un’intervista. “Sono sicuro che la recessione della nostra economia possa essere fermata dopo la pausa estiva e che da ottobre in poi, l’economia può ricominciare a crescere in Germania”, ha detto alla diffusione di massa Bild am Sonntag in un’intervista.

Mentre l’economia si ridurrebbe del 6 percento nel 2020, una crescita di oltre il 5 percento sarebbe possibile nel 2021, ha affermato Altmaier.

Il suo obiettivo era quello di raggiungere il livello in cui si trovava l’occupazione prima della crisi entro il 2022 e di iniziare a riprendere la piena occupazione dopo quella data, ha riferito Reuters.

Intanto una notizia negativa: La compagnia aerea SunExpress interromperà le attività in Germania per concentrarsi sul turismo turco.

La compagnia aerea, fondata nel 2011, è attiva nelle destinazioni del Mediterraneo, del Mar Nero, del Mar Rosso e del Nord Africa con una flotta di 69 aeromobili.