La recessione globale sarà un disastro per l’ambiente

Il tipo di arresto sociale che abbiamo visto in Cina e in Europa e in America provoca una recessione globale che sarà un disastro per l’ambiente. L’attività economica è crollata. I valori del mercato azionario sono crollati.

Molte aziende stanno semplicemente esaurendo la liquidità e una parte significativa di esse crollerà. Nel Regno Unito, ad esempio, negozi noti come Carphone Warehouse e Laura Ashley hanno già ceduto, così come una compagnia aerea regionale, Flybe.

Quelle aziende erano già nei guai, ma presto anche le società più forti saranno nei guai.

I governi offrono ingenti somme in sovvenzioni e garanzie sui prestiti per proteggere imprese e lavoratori. Quando la polvere si sarà depositata e queste bollette dovranno essere pagate, ci sarà davvero un tale appetito – per non parlare dei soldi – a perseguire politiche sul cambiamento climatico?

È possibile ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra in due modi.

Uno è quello di limitare l’accesso alle attività che producono emissioni – come volare e guidare – aumentando i costi o razionando tali attività, o addirittura razionalizzando le emissioni stesse. Ciò potrebbe anche comportare norme e regolamenti che ci costringono a passare a alternative a basse emissioni di carbonio, come vietare l’uso di caldaie a gas.

Tuttavia, queste misure comportano costi significativi per le famiglie e le imprese.

Possiamo anche promuovere cambiamenti tecnologici a livello sociale. Ciò potrebbe significare sostituire gran parte del nostro sistema energetico con alternative a basse emissioni di carbonio.

Le energie rinnovabili come il vento e il solare possono fare solo così tanto perché sono sia intermittenti (il sole non brilla di notte) sia imprevedibili (vento e sole sono variabili). Anche tali fonti energetiche diluite e dilatate necessiteranno di un grande cambiamento nelle infrastrutture.

L’aumento della ricchezza sarà vitale per pagare le tecnologie e i più ampi cambiamenti economici di cui avremo bisogno per raggiungere lo “zero netto”.

Avere ricchezza ci consente la libertà di prenderci cura dell’ambiente.

I poveri dedicano le loro energie alla sopravvivenza, non a preoccupazioni ambientali come i cambiamenti climatici o la conservazione.

