La rassegna stampa, strumento d’informazione

La rassegna stampa è parte integrante dell’attività professionale della redazione. Attraverso di essa un giornale si confronta con le altre testate: rileva eventuali scoop della concorrenza nonché i “buchi” presi (cioè le notizie non pubblicate ma che invece sono apparse sugli altri giornali).

La rassegna stampa è la raccolta delle notizie più importanti tratte dai mezzi d’informazione. Vengono selezionate in ragione della loro rilevanza per l’attività dell’azienda o per le finalità specifiche dei suoi clienti. È uno strumento d’informazione: permette di conoscere la reputazione online di un marchio e di prevenire potenziali crisi di comunicazione.

La rassegna stampa di un’azienda è “personalizzata”: viene effettuata per settore, prodotto o area geografica.

La rassegna stampa è mirata e filtrata: comprende solo gli argomenti d’interesse per l’organizzazione. Viene realizzata a cura dell’addetto stampa. Egli si occupa anche di verificare la correttezza delle informazioni e di inoltrare alle testate giornalistiche eventuali richieste di rettifica.

Questa attività è imprescindibile per tutti i dipartimenti di comunicazione e marketing che curano l’immagine di un marchio aziendale e la rilevanza che esso ha presso il pubblico. Molte volte questo servizio non consiste soltanto nel monitoraggio di un’azienda, ma anche in quello della concorrenza: lo scopo è conoscere le diverse strategie utilizzate e capire come il proprio marchio viene posizionato nel settore. Queste operazioni vengono realizzate da parte di società esterne (per esempio le agenzie di stampa) con un alto sviluppo tecnologico che facilitano i processi e velocizzano i servizi di media monitoring (reti sociali, web, tv e radio).

In questo nuovo ambiente la rassegna stampa somma gli scopi tradizioni a nuovi utilizzi:

Monitorare la reputazione del marchio;

Prevedere le possibili crisi di immagine;

Misurare l’impatto della strategia di marketing e comunicazione di un’impresa;

Conoscere meglio la concorrenza;

Posizionare il marchio nel settore e confrontarlo con quelli della concorrenza;

Quantificare e valutare economicamente il rendimento del lavoro di comunicazione.

Questo tipo di attività richiede molto tempo e deve essere realizzato giornalmente, e questi sono alcuni dei motivi per cui è praticamente imprescindibile affidarsi ad agenzie esterne.

