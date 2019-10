La quantità esatta di frutta da mettere nei tuoi frullati, secondo i dietisti

Tempo di lettura: 1 minuto

Un frullato tutto alla frutta non sarebbe la migliore idea, dal momento che è una grande dose di zucchero che ti arriva in una volta senza troppe proteine ​​o grassi sani per saziarti e bilanciare il pasto “. Cerca solo due tazze o meno di frutta (o due porzioni), che ti aiuteranno a mantenere i tuoi carboidrati tra 50 e 60 grammi . Scegli frutti a basso contenuto di zucchero come lamponi, fragole e more.

Il tuo frullato dovrebbe anche offrire fibre (da 5 a 10 grammi), quindi aggiungi verdure come spinaci, cavoli o broccoli e noci e semi come mandorle, farina di lino o semi di chia. Ciò contribuirà a rendere il tuo frullato più lungo a digerire e farti sentire più pieno più a lungo.

Anche le proteine ​​sono essenziali (da 10 a 15 grammi), quindi scegli tofu, fagioli, noci, semi, yogurt bianco e latte senza latte. Le polveri proteiche sono anche un modo semplice per ottenere una grande quantità di proteine; controlla le etichette per assicurarti che siano a basso contenuto di zucchero.

E ovviamente non puoi dimenticare i grassi sani come avocado, noci o semi. Questi aiuteranno anche a mantenere quella sensazione piena e soddisfatta più a lungo.

Un’altra cosa da tenere a mente è di non aggiungere dolcificanti aggiunti nel frullatore. Il miele, l’agave e lo sciroppo d’acero non sono necessari poiché il frutto addolcirà naturalmente il tuo frullato.

Ma se ti piace assolutamente avere quei dolcificanti aggiunti, attieniti a non più di un cucchiaino. Salta le alternative al latte al gusto di vaniglia poiché quelle contengono zuccheri non necessari extra e preferisci invece latte non zuccherato.

Anche il succo di frutta e l’acqua di cocco aggiungono zuccheri, quindi se ti piace metterli nei tuoi frullati, mantieni un massimo di un quarto di tazza e usa un po ‘meno di frutta.

