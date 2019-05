La prima Porsche nella storia messa all’asta!

Questa macchina era il passaggio intermedio tra il Maggiolino e il 356, ed è un pezzo unico basata sulla Volkswagen Beetle o Beetle (KdF-Wagen) che segnò l’inizio di quella marca conosciuta oggi come Porsche. Naturalmente, ciò che rende questa unità così speciale è che non è stato commercializzato, ma che è stato il preludio alla Porsche 356, il primo modello di produzione seriale.

La Porsche Type 64 è stata sviluppata da Ferdinand Porsche con l’idea di competere nella gara Berlino-Roma nel settembre 1939, ma l’invasione della Polonia da parte della Germania, ha impedito che ciò accadesse. Nonostante l’uso del powertrain e della sospensione del Maggiolino, questo modello è essenzialmente diverso, oltre ad essere più leggero, più veloce e più potente.

Reutter Works, quello che ora è noto come Recaro, ha lavorato in ciascuna di queste tre unità, per cui un telaio e un corpo in lega rivettato e meccanico aspirato con una cilindrata di 985 cm è stato usato 3 volte per una prestazione di 50 CV. La sua aerodinamica e un peso di soli 540 chili, ha permesso di raggiungere i 150 km / h.

Il processo di costruzione di questi Porsche Type 64 non fu esente da problemi, poiché, terminata la prima unità, lo scoppio della guerra paralizzò il processo.

Ferry Porsche, figlio di Ferdinando, non voleva lasciare le altre due unità nel dimenticatoio. Un altro tipo 64, che è stato lasciato per uso privato da Ferry e Ferdinand, è stato assemblato dal telaio del primo di loro, che è stato gravemente danneggiato in un incidente nel 1940.

L’ultima delle tre copie viaggiò con la compagnia in Austria negli anni ’40, ma fu distrutta in guerra. Nel 1947, il giovane Pininfarina lo restaurò e lo esibì un anno dopo con la Porsche 356, che, come abbiamo detto, fu la prima a essere messa in vendita ufficialmente.

Il fatto che questa vettura sia stata costretta a essere restaurata rende il pezzo unico di RM Sotheby, cioè quello usato dalla famiglia Porsche.

Questo Porsche Type 64 sarà messo all’asta il 15 agosto 2019 durante l’evento RM Auctions, che si svolgerà presso la Monterey Automotive Week (California, Stati Uniti).

Gli esperti in questo tipo di vendite stimano che questo pezzo esclusivo potrebbe raggiungere un prezzo approssimativo di 18 milioni di euro.

Fonte: Aste di auto d’epoca

Photo courtesy by author

For contact, please send mail at: redazione@reporterspress.it

Since in Italy – Florence, 1996.