La Polonia potrebbe uscire UE per uno scontro di riforma giudiziaria

Tempo di lettura: 1 minuto

La Corte suprema polacca ha avvertito il governo che le proposte di riforma giudiziaria rischierebbero l’adesione all’UE se fossero promulgate. Il tribunale ha avvertito che i piani sembravano essere un tentativo di forzare i giudici ad applicare tutti i regolamenti anche se fossero “incompatibili con norme legali più elevate”, il che costituirebbe una violazione delle norme dell’UE.

