La patata ha alimentato l’ascesa del capitalismo liberale

Tempo di lettura: 2 minuti

Gli sforzi compiuti nel 2012-13 dal sindaco di New York, Michael Bloomberg, per vietare la vendita di bevande analcoliche di grandi dimensioni sono falliti proprio perché i critici la consideravano un’intrusione nel diritto dell’individuo di fare le proprie scelte dietetiche.

