La partnership Mercedes con Tesla; i motivi della cessazione

La Mercedes, pur avendo batterie fornite da Tesla, ha avuto un raggio operativo più breve dopo che gli ingegneri Daimler hanno configurato la classe B, in modo più prudente per rispondere alle loro preoccupazioni sul degrado delle batterie a lungo termine e sul rischio di surriscaldamento.

Questo è quanto riferito a Reuters, da fonte riservatache ha lavorato ai progetti comuni, nello staff Daimler.

Gli ingegneri tedeschi hanno scoperto che quelli Tesla non avevano effettuato prove di stress, a lungo termine, sulla sua batteria. “Abbiamo dovuto elaborare il nostro programma di prove di stress”, ha detto un ingegnere Daimler.

Prima di iniziare la produzione di una nuova auto, gli ingegneri Daimler specificano un “Lastenheft”, un progetto che definisce le proprietà di ciascun componente per i fornitori. Non è possibile apportare modifiche significative una volta che il design è bloccato.

“Questo è anche il modo in cui puoi garantire che saremo redditizi durante la produzione di massa. Tesla non era così preoccupata per questo aspetto”, ha detto la fonte di Daimler.

Gli ingegneri di Daimler suggerirono che il sottoscocca del Modello S doveva essere rinforzato per evitare che i detriti della strada perforassero un pacco batteria, ha detto un ingegnere di Daimler.

Per eliminare i dubbi sulla sicurezza, a seguito di una serie di incendi della batteria, Tesla ha aumentato l’altezza di marcia dei suoi veicoli, utilizzando un aggiornamento over-the-air, e pochi mesi dopo, nel marzo 2014, ha detto che avrebbe aggiunto un sottoscocca triplo protezione per le nuove vetture Model S e offerto per il retrofit di auto esistenti.

Musk è stato in grado di apportare rapidamente modifiche grazie alla capacità di Tesla di bruciare più denaro, durante lo sviluppo.

“Alla Mercedes è possibile effettuare tali regolazioni al massimo ogni tre anni”, ha dichiarato l’ingegnere.

La Model S, una berlina elettrica a quattro porte, avrebbe continuato a superare l’ammiraglia della Classe S Mercedes-Benz negli Stati Uniti, a maggio 2013, e le consegne di Classe S a livello globale entro il 2017.

L’attenzione incessante di Musk su l’innovazione spiega, in parte, perché ha sconvolto il mondo automobilistico tradizionale.

In un’intervista al simposio Air Warfare 2020, pubblicato su YouTube , è stato chiesto a Musk dell’importanza dell’innovazione tra i suoi dipendenti. Ecco il video:

“Abbiamo certamente bisogno di quelli che fanno ingegneria avanzata per essere innovativi”, ha detto Musk. “La struttura degli incentivi è istituita … in modo tale che l’innovazione sia premiata. Fare errori lungo la strada non comporta una grossa penalità. Ma l’incapacità di provare a innovare … arriva con una grossa sanzione. Verrai licenziato. “.

La Mercedes rilascerà l’EQS il prossimo anno: una limousine a quattro porte costruita su una piattaforma dedicata per veicoli elettrici, con un raggio d’azione di 700 km.

Dal punto di vista degli investitori, i giocatori tradizionali affrontano miliardi di dollari in costi di ristrutturazione mentre trasformano le linee di prodotti e le fabbriche per allontanarsi dalla tecnologia di combustione interna…ma…possiamo affidarci completamente ad una auto elettrica?

“Nessuno darà a un OEM (casa automobilistica affermata) un periodo di cinque anni per dire .. . puoi totalmente riorganizzare la tua attività e ho intenzione di acquistare e finanziare questo viaggio “, ha dichiarato Mark Wakefield, co-leader della pratica automobilistica e industriale presso la società di consulenza AlixPartners. Le start-up, tuttavia, ottengono tempo dagli investitori per imparare, commettere errori e crescere, ha aggiunto.

