La pandemia mondiale di coronavirus non è il giudizio di Dio sull’umanità

l’appello di Dio alle persone di giudicare ciò che è più importante per loro e di decidere di agire di conseguenza da ora in poi, ha detto Papa Francesco.

Rivolgendosi a Dio, il papa ha affermato che “non è il momento del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: un tempo per scegliere ciò che conta e ciò che passa, un tempo per separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È un tempo per rimetti in sesto le nostre vite per quanto riguarda te, Signore e gli altri. ”

Papa Francesco ha offerto la sua meditazione sul significato della pandemia COVID-19 e le sue implicazioni per l’umanità il 27 marzo prima di sollevare un ostensorio con il Santissimo Sacramento e dare una straordinaria benedizione “urbi et orbi” (alla città e al mondo).

I papi di solito impartiscono la loro benedizione “urbi et orbi” solo immediatamente dopo la loro elezione e a Natale e Pasqua.

Papa Francesco ha aperto il servizio – in una piazza di San Pietro vuota e bagnata dalla pioggia – pregando che il “Dio onnipotente e misericordioso” vedesse come le persone soffrono e le consoli. Ha chiesto di prendersi cura dei malati e dei morenti, degli operatori sanitari sfiniti dalla cura dei malati e dei leader politici che hanno l’onere di prendere decisioni per proteggere il loro popolo.

Il servizio includeva la lettura del racconto del Vangelo di Marco su Gesù che calmava il mare in tempesta.

“Invitiamo Gesù nelle barche della nostra vita”, ha detto il papa. “Consegniamo a lui le nostre paure in modo che possa conquistarle.”

Come i discepoli sul tempestoso Mare di Galilea, disse: “sperimenteremo che, con lui a bordo, non ci sarà nessun naufragio, perché questa è la forza di Dio: rivolgere al bene tutto ciò che ci accade, anche le cose cattive “.

Il brano evangelico iniziò, “Quando arrivò la sera”, e il papa disse che con la pandemia, la sua malattia e la sua morte, e con i blocchi e le chiusure di scuole e luoghi di lavoro, è sembrato che “da settimane ormai è sera. ”

“Una fitta oscurità si è raccolta nelle nostre piazze, nelle nostre strade e nelle nostre città; ha preso il controllo delle nostre vite, riempiendo tutto con un silenzio assordante e un vuoto angosciante che blocca tutto mentre passa”, ha detto il papa. “Lo sentiamo nell’aria, lo notiamo nei gesti delle persone, i loro sguardi li regalano.

“Ci troviamo spaventati e persi”, ha detto. “Come i discepoli del Vangelo siamo stati colti alla sprovvista da una tempesta inaspettata e turbolenta.”

Tuttavia, la tempesta di pandemia ha fatto capire alla maggior parte delle persone che “siamo sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati”, ha detto il papa. E ha dimostrato come ogni persona abbia un contributo da dare, almeno nel confortarsi a vicenda.

“Su questa barca siamo tutti noi”, ha detto.

La pandemia, ha affermato il papa, ha rivelato “la nostra vulnerabilità e scopre quelle false e superflue certezze attorno alle quali abbiamo costruito i nostri programmi quotidiani, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità”.

Nel mezzo della tempesta, Francis ha detto, Dio sta chiamando le persone alla fede, che non sta solo credendo che Dio esista, ma si rivolge a lui e si fida di lui.

Papa Francesco detiene l’ostensorio mentre impartisce la sua straordinaria benedizione “urbi et orbi” (alla città e al mondo) dall’atrio della Basilica di San Pietro in Vaticano il 27 marzo 2020. La benedizione è stata trasmessa in streaming dal vivo a causa della pandemia di coronavirus. (CNS / Reuters / Yara Nardi)

Mentre la Quaresima e la pandemia vanno avanti, ha detto, Dio continua a chiamare le persone a “convertirsi” e “tornare a me con tutto il cuore”.

È il momento di decidere di vivere in modo diverso, vivere meglio, amare di più e prendersi cura degli altri, ha detto, e ogni comunità è piena di persone che possono essere modelli di comportamento – individui “che, sebbene timorosi, hanno reagito dando loro vite.”

Francesco ha detto che lo Spirito Santo può usare la pandemia per “redimere, valorizzare e dimostrare come le nostre vite sono intrecciate e sostenute da persone comuni – spesso dimenticate – che non compaiono nei titoli di giornali e riviste”, ma servono gli altri e creano la vita possibile durante la pandemia.

Il papa ha elencato “dottori, infermieri, impiegati del supermercato, addetti alle pulizie, badanti, fornitori di trasporti, forze dell’ordine e volontari, volontari, sacerdoti, religiosi, uomini e donne e così tanti altri che hanno capito che nessuno raggiunge la salvezza da solo”.

“Quante persone ogni giorno esercitano pazienza e offrono speranza, avendo cura di non seminare il panico ma una responsabilità condivisa”, ha detto. E “quanti padri, madri, nonni e insegnanti mostrano ai nostri figli, con piccoli gesti quotidiani, come affrontare e affrontare una crisi regolando le loro routine, alzando lo sguardo e incoraggiando la preghiera”.

“Quanti pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti”, ha detto. “Preghiera e servizio silenzioso: queste sono le nostre armi vittoriose.”

Nella barca, quando i discepoli supplicano Gesù di fare qualcosa, Gesù risponde: “Perché hai paura? Non hai fede?”

“Signore, la tua parola questa sera ci colpisce e ci riguarda, tutti noi”, ha detto il papa. “In questo mondo che ami più di noi, siamo andati avanti a rotta di collo, sentendoci potenti e capaci di fare qualsiasi cosa.

“Avidi di profitto, ci lasciamo prendere dalle cose ed essere attirati dalla fretta. Non ci siamo fermati al tuo biasimo per noi, non siamo stati scossi svegli dalle guerre o dall’ingiustizia in tutto il mondo, né abbiamo ascoltato il grido dei poveri o del nostro pianeta malato “, ha detto Papa Francesco.

“Abbiamo continuato a prescindere, pensando che saremmo rimasti sani in un mondo che era malato”, ha detto. “Ora che siamo in un mare in tempesta, ti imploriamo:” Svegliati, Signore! ”

Il Signore chiede alle persone di “mettere in pratica quella solidarietà e speranza in grado di dare forza, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sembra fondare”, ha detto il papa.

“Il Signore si sveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale”, ha detto. “Abbiamo un’ancora: con la sua croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: con la sua croce siamo stati redenti. Abbiamo una speranza: con la sua croce siamo stati guariti e abbracciati in modo che niente e nessuno ci possa separare dal suo amore redentore “.

Papa Francesco disse alle persone che guardavano in giro per il mondo che avrebbe “affidato tutti voi al Signore, attraverso l’intercessione di Maria, la salute del popolo e la stella del mare in tempesta”.

“Possa la benedizione di Dio scendere su di te come un abbraccio consolante”, disse. “Signore, che tu possa benedire il mondo, dare salute ai nostri corpi e confortare i nostri cuori. Ci chiedi di non avere paura. Eppure la nostra fede è debole e noi abbiamo paura. Ma tu, Signore, non ci lascerai in balia della tempesta “.

Presentando la benedizione formale, il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro, ha annunciato che includerà un’indulgenza plenaria “nella forma stabilita dalla chiesa” a tutti coloro che guardano in televisione o su Internet o ascoltano alla radio.

Un’indulgenza è una remissione della punizione temporale che una persona è dovuta per i peccati che sono stati perdonati. I cattolici che seguono la benedizione del papa potrebbero ricevere l’indulgenza se avessero “uno spirito distaccato dal peccato”, hanno promesso di andare alla confessione e ricevere l’Eucaristia il più presto possibile e hanno detto una preghiera per le intenzioni del papa.

