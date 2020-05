Tempo di lettura: 2 minuti

La filosofia del diritto e della giurisprudenza sono spesso usate in modo intercambiabile, sebbene a volte la giurisprudenza comprenda forme di ragionamento che si adattano all’economia o alla sociologia.

La giurisprudenza generale, come viene chiamata questa indagine filosofica sulla natura della legge, vuole essere universale. Presuppone che la legge possieda determinate caratteristiche e le possieda per sua stessa natura, o essenza, come legge, ogniqualvolta e dovunque esista.

Tuttavia, anche se esistono tali caratteristiche universali della legge, il che è controverso, come discuteremo più avanti, le ragioni di un interesse filosofico nel chiarirle restano da spiegare.

Innanzitutto, c’è il puro interesse intellettuale nel comprendere un fenomeno sociale così complesso che, dopo tutto, è uno degli aspetti più intricati della cultura umana.

La legge, tuttavia, è anche una pratica sociale normativa: pretende di guidare il comportamento umano, dando origine a ragioni di azione.

Un tentativo di spiegare questo aspetto normativo e motivante della legge è una delle principali sfide della giurisprudenza generale.

Queste due fonti di interesse per la natura della legge sono strettamente collegate.

La legge non è l’unico dominio normativo nella nostra cultura; la moralità, la religione, le convenzioni sociali, l’etichetta e così via guidano anche la condotta umana in molti modi simili alla legge.

Negli ultimi anni, i dibattiti sulla natura della legge sono diventati sempre più precisi. All’interno del positivismo giuridico esiste un dibattito importante sulla separabilità della legge e della moralità.

I positivisti legali esclusivi sostengono che la validità legale di una norma non dipende mai dalla sua correttezza morale.

I positivisti legali inclusivi sostengono che le considerazioni morali possono determinare la validità legale di una norma, ma che non è necessario che ciò avvenga.

Il positivismo iniziò come una teoria inclusivista; ma influenti positivisti legali esclusivi, tra cui Joseph Raz, John Gardner e Leslie Green, in seguito respinsero l’idea.

Nella filosofia del diritto , la giurisprudenza della virtù è l’insieme delle teorie del diritto relative all’etica della virtù .

Facendo la svolta aretaica nella teoria giuridica, la giurisprudenza della virtù si concentra sull’importanza del carattere e dell’eccellenza umana o sulla virtù delle domande sulla natura della legge, sul contenuto della legge e sul giudizio.

Tra gli argomenti compresi nella giurisprudenza virtù:

L’etica della virtù ha implicazioni per una spiegazione dei fini propri della legislazione. Se lo scopo della legge è rendere virtuosi i cittadini (al contrario di massimizzare l’utilità o realizzare un insieme di diritti morali), quali sono le implicazioni per il contenuto delle leggi?

L’etica della virtù ha implicazioni per l’etica legale . Gli attuali approcci all’etica legale enfatizzano la teoria morale deontologica, cioè i doveri verso i clienti e il rispetto dell’autonomia dei clienti, e questi approcci deontologici si riflettono nei vari codici di condotta professionale che sono stati elaborati per avvocati, giudici e legislatori.

I resoconti della virtù della giustizia (in particolare le teorie sulla giustizia naturale di Aristotele e d’Aquino) hanno implicazioni per i dibattiti tra avvocati naturali e positivisti legali sulla natura della legge.

Una teoria del giudizio centrata sulla virtù, che descrive le particolari eccellenze richieste dai giudici.

Fonti : wikiopedia / plato stanford

Redazione Cultura, Storia, Spiritualità -> Gestione Ufficio Stampa Del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di malta OSJ. <- Mail, redazione@reporterspress.it | Per le notizie/comunicati OSJ utilizzare la mail, pressofficeorderofmaltaosj@gmail.com