Tempo di lettura: 1 minuto

Le unità di difesa aerea dell’esercito russo hanno rilevato circa 250 aerei da ricognizione e droni ai loro confini meridionali negli ultimi 12 mesi, ha detto il comandante in capo dell’Aeronautica militare, il generale Gen. Nikolai Gostev , in un’intervista al giornale Krasnaya Star.

