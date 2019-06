LA NASA CREA I PRIMI AEROPLANI COMPLETAMENTE ELETTRICI AL MONDO ALIMENTATI DAL COMBUSTIBILE IDROGENO

L’Università dell’Illinois ha annunciato che la NASA sta sottoscrivendo un progetto per sviluppare un sistema di celle a combustibile a idrogeno criogenico per alimentare aeromobili elettrici. Finanziato da un contratto triennale da 6 milioni di dollari, il Centro per le tecnologie elettriche ad alta efficienza criogenica per aeromobili (CHEETA) studierà la tecnologia necessaria per produrre un design completamente elettrico per sostituire i sistemi convenzionali di propulsione a combustibili fossili.

Il motore a reazione in tutte le sue varianti ha rivoluzionato i viaggi aerei, ma con i margini di profitto delle compagnie aeree che gestiscono il wafer al minimo in questi tempi ecologicamente consapevoli, c’è molto interesse ad allontanarsi dagli aerei alimentati dai combustibili fossili e verso sistemi di propulsione elettrica privi di emissioni che non sono dipende dal petrolio e dai suoi prezzi volatili.

Il progetto CHEETA è un consorzio di otto istituzioni che includono il Laboratorio di ricerca Air Force, la ricerca e la tecnologia Boeing, la ricerca globale generale elettrica, la Ohio State University, il Massachusetts Institute of Technology, l’Università dell’Arkansas, l’Università di Dayton Research Institute e Rensselaer. Istituto Politecnico. Sebbene il progetto sia ancora nella sua fase concettuale, i ricercatori hanno una visione decisa della tecnologia e del suo potenziale.

“Essenzialmente, il programma si concentra sullo sviluppo di una piattaforma di aeromobili completamente elettrica che utilizza l’idrogeno liquido criogenico come metodo di accumulo di energia”, afferma Phillip Ansell, ricercatore nel Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale di Urbana-Champaign, che è il principale investigatore del progetto.

“L’energia chimica dell’idrogeno viene convertita in energia elettrica attraverso una serie di celle a combustibile, che guidano il sistema di propulsione elettrica ultra-efficiente. I requisiti di bassa temperatura del sistema a idrogeno offrono anche l’opportunità di utilizzare sistemi di trasmissione di energia superconduttori o senza perdita di energia e di potenza elevata.

“È simile a come funzionano le risonanze magnetiche, la risonanza magnetica. Tuttavia, questi sistemi di trasmissione elettrica necessari non esistono ancora e i metodi per integrare le tecnologie di propulsione ad azionamento elettrico in una piattaforma di aeromobili non sono ancora stati stabiliti in modo efficace. Questo programma cerca di colmare questa lacuna e apportare contributi fondamentali in tecnologie che consentiranno agli aerei completamente elettrici del futuro. ”

Il team sottolinea che, nonostante i progressi compiuti, ci sono molti problemi di base che devono essere superati prima di vedere i velivoli elettrici prendere il volo.

“I progressi degli ultimi anni sulle macchine e sulle trasmissioni non criogeniche hanno portato la propulsione elettrica dei jet regionali commerciali più vicino alla realtà, ma i sistemi criogenici pratici restano il” sacro graal “per i velivoli di grandi dimensioni a causa della loro ineguagliata densità di potenza ed efficienza” afferma Professore Associato Kiruba Haran del Dipartimento di ingegneria elettrica e informatica presso l’Università dell’Illinois.

“Le partnership che sono state stabilite per questo progetto ci posizionano bene per affrontare i significativi ostacoli tecnici che esistono lungo questo percorso”.

