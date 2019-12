La moda vegana per Uomo

Continue Reading

Tempo di lettura: 4 minuti Eliminare la lana dal tuo guardaroba dovrebbe essere facile, giusto? Che cosa succede con i maglioni a maglia fine spesso realizzati in cotone (più economico della lana) o acrilico (ancora più economico), ma è quando inizi a guardare le etichette dei tuoi completi o delle tue giacche di tweed potresti non essere un coniglietto così felice. Cosa indossare invece Fortunatamente, ci sono una moltitudine di alternative alla roba delle pecore. Woocoa, realizzato con fibre di canapa e cocco, è un’innovazione dei brillanti studenti di design dell’Università di Los Angeles di Bogotá, che ha ricevuto il premio PETA per la lana senza animali alla Biodesign Challenge 2018. Più facilmente disponibili, la buona canapa e il lino vecchio stile (entrambi anch’essi naturalmente ecologici, che utilizzano molta meno acqua del cotone) sono opzioni intelligenti per adattarsi. Seta Primo piano di tessuto di seta A meno che non ti