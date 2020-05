La matematica delle epidemie? Vero, falso, idiozia?

Tempo di lettura: 5 minuti

Tucidide e Lucrezio ci hanno lasciato pagine di grande intensità drammatica, rese continuamente attuali dalle periodiche esplosioni epidemiche che si sono verificate nel tempo fino ai giorni nostri.

Uno dei primi scienziati ad occuparsi del problema del controllo e della diffusione delle epidemie fu Daniel Bernoulli (1700-1782).

Nei primi anni del 1700 il problema della diffusione del vaiolo era di grande attualità in quanto colpì pesantemente anche la famiglia reale di Luigi XIV (il Re Sole).

Le sue idee, esposte nel saggio ‘Nuova analisi della mortalità causata dal vaiolo e studio dei vantaggi connessi alla vaccinazione preventiva’ (1760), precedono di quasi quaranta anni il lavoro del medico Edward Jenner, noto per l’introduzione del vaccino contro il vaiolo risalente al 1798.

Per descrivere l’evoluzione di malattie infettive possiamo ripartire l’intera popolazione studiata nelle seguenti tre classi epidemiologiche:

suscettibili sono gli individui sani passibili di contagio;

infettivi sono gli individui malati in grado di trasmettere la malattia per contagio diretto;

rimossi sono gli individui che avendo contratto la malattia sono diventati immuni oppure isolati oppure morti.

In realtà le classi epidemiologiche che caratterizzano una malattia possono essere molte di più, ma per semplicità ci limitiamo alle classi sopra elencate.

Alla base dell’elaborazione di tali modelli c’è sicuramente l’analisi statistica: la raccolta dei dati su larga scala e la loro elaborazione ha infatti permesso di sviluppare ipotesi sulla diffusione e sull’evoluzione delle varie malattie, che sono caratterizzate da una particolare periodicità.

C’è dunque una struttura temporale la cui analisi spesso porta all’identificazione dei meccanismi che regolano lo sviluppo delle varie epidemie.

Per curiosità al link https://www.census.gov/ipc/www/idb/ sono pubblicati sistematicamente dati relativi alla popolazione mondiale (censimenti, analisi demografiche e dati sulla diffusione di certe infezioni).

La peste soprannominata la ‘morte nera’ che dal 1347 al 1352 ha terrorizzato l’Europa, produsse 25 milioni di vittime. (Fonte)

Quante ne ha prodotte il ‘Romanzo Coronavirus’ alias Covid-19? Di seguito un grafico comparativo fra le varie mortalità ove trovate il dato su tale epidemia aggiornato al 17-4-20.

Prendendo spunto da quanto ha scritto un utento in un social net (evitiamo nel indicare il nome), in risposta ad una collega giornalista, alla quale gli ha detto di non scrivere idiozie.

Allora, per curiosità noi riportiamo le ‘idiozie’ scritte dalla collega giornalista, esortando tutti i nostri utenti, giornalisti, medici, scienziati, virologi, ecc. nel risponderci via mail a redazione@reporterspress.it , smentendo o confermandole. Almeno sapremo se sono delle idiozie.

Riportiamo alcune frasi riferite dal Guyton’s Medical Textbook, ricordando che Arthur Clifton Guyton era un fisiologo americano, ben noto per il suo libro di testo di Fisiologia medica, che divenne rapidamente il testo standard sull’argomento nelle scuole di medicina.

Secondo Guyton, i virus non hanno sistema riproduttivo, capacità di locomozione, metabolismo e non possono essere riprodotti in vitro come entità viventi. Per questo motivo non si può affermare che essi “invadano” l’ospite. Le malattie non sono infezioni; sono piuttosto processi di purificazione del corpo e non sono provocate da batteri o da “virus”.

D’altronde, dice sempre Guyton, gli esseri umani sono sempre “infetti” di “virus” e batteri, poiché essi sono presenti nel nostro corpo in qualsiasi momento. Pertanto, il vero responsabile è lo stile di vita biologicamente scorretto dell’ammalato.

Ed infine, sottolinea Guyton, quando le abitudini debilitanti vengono abbandonate, non vi sarà ulteriore accumulo di scorie tossiche e il corpo non avrà più bisogno di mettere in moto i processi di guarigione/malattia. La buona salute ne sarà il naturale risultato.

Continuando con le idiozie, sul fatto che le persone sono state educate a credere implicitamente nell’idea del contagio: e cioè che specifiche entità patogene, aggressive e maligne, siano in grado di passare da un ospite all’altro, possiamo dire che il “Contagio”, nella definizione medica, è la trasmissione della malattia per contatto.

Una malattia infettiva può essere comunicata per contatto da una persona che ne è affetta o attraverso un oggetto che essa ha toccato. Il dizionario a questo proposito parla di “virus o altri agenti infettivi” o di “qualcosa che funga da tramite per la trasmissione della malattia con mezzi diretti o indiretti”.

I batteri o i germi di questi individui vengono stimolati ad agire da quegli elementi devitalizzati su cui i batteri prosperano.

Quando vengono trasferiti alle membrane mucose o ai tessuti di un’altra persona egualmente tossiemica, è possibile che i batteri inizino immediatamente ad agire come fanno nell’organismo portatore, se vi è una quantità adeguata di prodotti della decomposizione su cui le colonie batteriche possano impiantarsi e prosperare.

Quindi l’esistenza di un ambiente inquinato è prerequisito affinché tale azione batterica possa verificarsi.

Il ‘contagio’ come avviene? Prima di tutto prendiamo un grafico sulle principali vie di trasmissione delle malattie:



La fonte del grafico

Quanto sopra ci fa capire che il contagio avviene in determinati modi. Prendiamo un esempio pratico indicato nel sopra indicato grafico, ovvero la inoculazione.

Per trasmettere ad altri il proprio carico di tossicità si può usare una trasfusione, anche mediante la donazione del sangue. In questo caso può verificarsi un contagio medicalmente indotto o malattia iatrogenica, che non ha però nulla a che fare con quelli che si verificano nell’ambito dei naturali processi biologici della vita. Questa è la reale spiegazione di ciò che chiamiamo “contagio”.

Se tutto ciò sono idiozie, allora possiamo continuare ad avere abitudini come l’abuso di alcool, caffè, sigarette, farmaci, cibi-spazzatura, cibi raffinati, scarsità di riposo, mancanza di esercizio e di luce solare, ecc.

D’altronde le abitudini di vita sbagliate non generano le malattie che vediamo diffuse tra la popolazione.

Peraltro, a questo punto mi sorgono domande e dubbi:

1) Esiste un “virus che gira” e, quindi, facciamo al nostro corpo ciò che riteniamo più opportuno per distruggere le sue necessità sistemiche?

2) Se individui sani riescono a conservare la loro salute anche nel bel mezzo di “malattie epidemiche”, la teoria del contagio è giusta?

3) Oltre il 90% degli americani soffre di placche arteriose, ma questa non è considerata una malattia contagiosa. Come mai?

4) L’AIDS, che viene considerato epidemico, interessa solo 1/10.000 della popolazione mondiale. Come mai?

5) La malattia più temuta in assoluto è il cancro. E’ forse contagiosa?

6) Come mai negli anni 1965-67 i laboratori del National Institute of Health di Bethesda (nih.gov), nel Maryland, condussero sperimentazioni sulle influenze che non mostrarono alcuna prova che esse fossero dovute a contagio?

7) Il 20% di coloro che soffrono di malattie veneree in America, non rivelano presenza né del gonococco, né degli spirocheti che dovrebbero provocarla. Come mai?

8) L’accettazione della teoria dei germi come causa delle malattie: e cioè che specifici batteri o “virus” possano produrre i sintomi di malattie specifiche è stata più volte dimostrata erronea in campo scientifico. Come mai Pasteur ammise la sua insostenibilità?

Arthur M. Baker – a cura del College of Practical Homeopathy – Estratto da Exposing the Myth of the Germ Theory

——

L’idiota (in russo: Идио́т, Idiót) è un romanzo di Fëdor Dostoevskij. Considerato uno dei massimi capolavori della letteratura russa, vuole rappresentare “un uomo positivamente buono”, un Cristo del XIX secolo. L’opera ha avuto diversi adattamenti teatrali, cinematografici e televisivi. Nel corso del romanzo è più volte citato e discusso dai personaggi il quadro Il corpo di Cristo morto nella tomba di Hans Holbein il Giovane. Dostoevskij aveva visto il dipinto nel 1867 a Basilea e ne era rimasto fortemente impressionato. (Wikipedia).

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it