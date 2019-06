La Legge su Internet, chi, cosa, quando, come…

La legge che regola Internet deve essere considerata nel contesto dell’ambito geografico di Internet e dei confini politici che sono attraversati nel processo di invio di dati in tutto il mondo. L’esclusiva struttura globale di Internet solleva non solo questioni giurisdizionali, vale a dire l’autorità di fare e far rispettare le leggi che riguardano Internet, ma anche le questioni relative alla natura delle leggi stesse.

Nel loro saggio “Law and Borders – The Rise of Law in Cyberspace”, David R. Johnson e David G. Post sostengono che è diventato necessario per Internet governare se stesso e invece di obbedire alle leggi di un particolare paese, “cittadini di Internet “obbediranno alle leggi di entità elettroniche come i fornitori di servizi.

Invece di identificarsi come persona fisica, i cittadini di Internet saranno conosciuti con il loro nome utente o indirizzo email (o, più recentemente, con i loro account Facebook). Col passare del tempo, i suggerimenti che Internet può essere autoregolata come la propria “nazione” transnazionale sono soppiantati da una moltitudine di regolatori e forze esterne e interne, sia governative che private, a molti livelli diversi., molto nel processo di sviluppo.

Lasciando da parte gli esempi più ovvi di monitoraggio dei contenuti governativi e censura di internet in nazioni come la Cina , l’ Arabia Saudita , l’ Iran , ci sono quattro forze o modi di regolazione di Internet derivati ​​da una teoria socioeconomica denominata teoria dei punti patetici di Lawrence Lessig in il suo libro, Codice e altre leggi del cyberspazio :

Legge:

Che Lessig chiama “Standard East Coast Code”, dalle leggi emanate dal governo di Washington DC Questa è la più evidente delle quattro modalità di regolazione. Come chiariscono i numerosi statuti, codici, regolamenti e giurisprudenza in evoluzione degli Stati Uniti, molte azioni su Internet sono già soggette alle leggi convenzionali, sia per quanto riguarda le transazioni condotte su Internet che per i contenuti pubblicati. Aree come il gioco d’azzardo, la pornografia infantile e le frodi sono regolate in modi molto simili online come off-line. Mentre uno dei settori più controversi e poco chiari delle leggi in evoluzione è la determinazione di quale tribunale ha la giurisdizione sull’attività (economica e non) condotta su Internet, in particolare perché le transazioni transfrontaliere influiscono sulle giurisdizioni locali,

Architettura :

che Lessig chiama “codice della costa occidentale”, dal codice di programmazione della Silicon Valley . Questi meccanismi riguardano i parametri di come le informazioni possono e non possono essere trasmesse attraverso Internet. Tutto dal software di filtraggio di Internet (che cerca parole chiave o URL specifici e li blocca prima che possano apparire sul computer che li richiede), ai programmi di crittografia, all’architettura di base dei protocolli TCP / IP e delle interfacce utente rientra in questa categoria di regolamento principalmente privato. È discutibile che tutte le altre modalità di regolamentazione di Internet dipendano o siano significativamente influenzate dal Codice della costa occidentale.

Norme :

Come in tutte le altre modalità di interazione sociale, la condotta è regolata da norme e convenzioni sociali in modi significativi. Mentre determinate attività o tipi di condotta online non possono essere specificamente proibiti dall’architettura del codice di Internet, o espressamente proibiti dalla legge governativa tradizionale, tuttavia tali attività o comportamenti sono regolati dagli standard della comunità in cui si svolge l’attività, in questo caso internet “utenti”. Proprio come certi modelli di condotta causeranno l’ostracismo di un individuo dalla nostra società del mondo reale, così anche certe azioni saranno censurate o autoregolate dalle norme di qualunque comunità si scelga di associare su internet.

Mercati :

strettamente collegati alla regolamentazione delle norme sociali, i mercati regolano anche determinati modelli di comportamento su Internet. Mentre i mercati economici avranno un’influenza limitata sulle porzioni non commerciali di Internet, Internet crea anche un mercato virtuale per le informazioni, e tali informazioni riguardano tutto, dalla valutazione comparativa dei servizi alla valutazione tradizionale delle azioni.

Inoltre, l’aumento della popolarità di Internet come mezzo per la transazione di tutte le forme di attività commerciale e come forum per la pubblicità ha portato le leggi dell’offerta e della domanda al cyberspazio. Le forze di mercato della domanda e dell’offerta influenzano anche la connettività a Internet, il costo della larghezza di banda e la disponibilità di software per facilitare la creazione, la pubblicazione e l’uso di contenuti Internet.

Queste forze o regolatori di Internet non agiscono indipendentemente l’una dall’altra. Ad esempio, le leggi governative possono essere influenzate da norme sociali più elevate e mercati interessati dalla natura e dalla qualità del codice che gestisce un particolare sistema.

Net neutrality

Un’altra importante area di interesse è la neutralità della rete, che influisce sulla regolamentazione dell’infrastruttura di Internet. Sebbene non sia ovvio per la maggior parte degli utenti di Internet, ogni pacchetto di dati inviati e ricevuti da ogni utente su Internet passa attraverso router e infrastrutture di trasmissione di proprietà di una raccolta di enti pubblici e privati, comprese società di telecomunicazioni, università e governi.

Questo si sta trasformando in uno degli aspetti più critici della legge cibernetica e ha immediate implicazioni giurisdizionali, in quanto le leggi vigenti in una giurisdizione potrebbero potenzialmente avere effetti drammatici in altre giurisdizioni in cui i server host o le società di telecomunicazioni sono interessati. Molto recentemente, i Paesi Bassi sono diventati il ​​primo paese in Europa e il secondo al mondo, dopo che il Cile ha approvato la legge che la riguarda. Negli Stati Uniti, il 12 marzo 2015,

La libertà di parola su Internet

L’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo richiede la protezione della libertà di espressione in tutti i media. Che include diritto come la libertà di tenere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi media e indipendentemente dalle frontiere.

Rispetto ai media tradizionali basati sulla stampa, l’accessibilità e il relativo anonimato dello spazio cibernetico hanno abbattuto le tradizionali barriere tra un individuo e la sua capacità di pubblicare. Qualsiasi persona con una connessione Internet ha il potenziale per raggiungere un pubblico di milioni.

Queste complessità hanno assunto molte forme, tre esempi degni di nota sono stati l’ incidente di Jake Baker , in cui erano in discussione i limiti degli osceni messaggi su Internet, la controversa distribuzione del codice DeCSS e Gutnick contro Dow Jones, in cui le leggi sulla diffamazione sono state prese in considerazione nel contesto della pubblicazione online. L’ultimo esempio è stato particolarmente significativo perché riassumeva le complessità inerenti all’applicazione delle leggi di un paese (specifiche per nazione per definizione) a Internet (di natura internazionale). Nel 2003, Jonathan Zittrain ha preso in considerazione questo problema nel suo articolo “Sii attento a ciò che chiedi: riconciliando Internet e leggi locali”.

Nel Regno Unito, il caso di Keith-Smith v Williams ha confermato che le attuali leggi sulla diffamazione applicate alle discussioni su Internet.

In termini di responsabilità civile degli ISP e degli host di forum su Internet, la Sezione 230 (c) della Communications Decency Act può fornire immunità negli Stati Uniti.

Censura di Internet

In molti paesi, il discorso attraverso il cyberspazio si è dimostrato un altro mezzo di comunicazione che è stato regolato dal governo. La “Open Net Initiative”, la cui missione è “indagare e sfidare le pratiche di filtraggio e sorveglianza dello stato” per “… generare un quadro credibile di queste pratiche”, ha rilasciato numerosi rapporti che documentano la filtrazione del discorso internet in vari paesi.

Mentre la Cina ha finora dimostrato di essere la più rigorosa nei suoi tentativi di filtrare le parti indesiderate di internet dai suoi cittadini, molti altri paesi – tra cui Singapore , Iran , Arabia Saudita e Tunisia- si sono impegnati in pratiche simili di censura di Internet . In uno dei più vividi esempi di controllo delle informazioni, il governo cinese ha inviato per breve tempo richieste trasparenti al motore di ricerca di Google ai propri motori di ricerca controllati dallo stato.

Questi esempi di filtrazione portano alla luce molte domande di fondo riguardanti la libertà di parola.

Ad esempio, il governo ha un ruolo legittimo nel limitare l’accesso alle informazioni? E se sì, quali forme di regolamentazione sono accettabili?

Ad esempio, alcuni sostengono che il blocco di ” blogspot ” e di altri siti Web in India non è riuscito a conciliare gli interessi contrastanti del discorso e dell’espressione da un lato e le preoccupazioni legittime del governo dall’altro.

Fonte

Giornalisti reporter Freelance

Per contattarci, redazione@reporterspress.it