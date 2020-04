La gestione del tempo: metodi Eisenhower e Posec

Tempo di lettura: 2 minuti

Una “scatola di Eisenhower” di base per aiutare a valutare l’urgenza e l’importanza. Gli oggetti possono essere posizionati in punti più precisi all’interno di ciascun quadrante.

Il “Metodo Eisenhower” deriva da una citazione attribuita a Dwight D. Eisenhower : “Ho due tipi di problemi, l’urgente e l’importante.

L’urgente non è importante e l’importante non è mai urgente”. Nota che Eisenhower non rivendica questa intuizione per conto suo, ma la attribuisce a un “ex presidente del college” (senza nome).

Utilizzando il principio di decisione di Eisenhower, le attività vengono valutate utilizzando i criteri importanti / non importanti e urgenti / non urgenti, e quindi posizionati in quadranti secondo una matrice Eisenhower (nota anche come “scatola di Eisenhower” o ” decisione di Eisenhower Matrix ” Le attività vengono quindi gestite come segue:

Il quadrante importante / urgente viene eseguito immediatamente e personalmente ad esempio crisi, scadenze, problemi.

Il quadrante importante / non urgente ottiene una data di fine e viene svolto personalmente ad es. Relazioni, pianificazione, ricreazione.

I quadranti non importanti / urgenti sono delegati ad es. Interruzioni, riunioni, attività.

Il quadrante non importante / non urgente viene lasciato cadere ad esempio perditempo, attività piacevoli, curiosità.

Questo metodo si ispira alla citazione di cui sopra del presidente americano Dwight D. Eisenhower . Si noti, tuttavia, che Eisenhower sembra dire che le cose non sono mai né importanti né urgenti, né delle due: quindi ha due tipi di problemi, l’urgente e l’importante.

Metodo POSEC

POSEC è l’acronimo di “Priorità per organizzazione, razionalizzazione, economizzazione e contribuzione”.

Il metodo impone un modello che enfatizza il senso immediato di sicurezza emotiva e monetaria di un individuo medio.

Suggerisce che occupandosi prima delle proprie responsabilità personali, un individuo è in una posizione migliore per assumersi le responsabilità collettive.

Inerente nell’acronimo è una gerarchia di autorealizzazione, che rispecchia la gerarchia dei bisogni di Abraham Maslow :

P rioritize – Il vostro tempo e definire la vostra vita da obiettivi.

O rganize – Cose dovrai portare a termine regolarmente per avere successo (famiglia e le finanze).

S treamline – Cose che potresti non fare, ma che devi fare (lavoro e faccende domestiche).

E conomize – cose che dovreste fare o addirittura come fare, ma non sono pressante urgenza (passatempi e di socializzazione).

C ontribute – Prestando attenzione alle poche cose rimanenti che fanno la differenza (obblighi sociali).

Fonte : Wikipedia.org

