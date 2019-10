La gascromatografia: Raccogliere le molecole di fragranza

Tempo di lettura: 2 minuti

La sfida iniziale per le analisi degli odori è quella di raccogliere le molecole di fragranza. Poiché molti odoranti sono volatili e hanno una bassa solubilità in acqua, viene comunemente eseguito il campionamento dello spazio di testa (fase gassosa), con conseguente intrappolamento di composti volatili mediante metodi di estrazione in fase solida o in fase liquida.

Una volta pronti per l’analisi della gascromatografia, la lunghezza della colonna e la fase di cromatografia stazionaria sono fondamentali per separare le miscele di odori. Tuttavia, una singola colonna GC spesso non riesce a separare i composti in modo sufficiente per l’identificazione e la quantificazione.

È quindi diventato comune utilizzare sistemi di gascromatografia multidimensionale, dove, ad esempio, una prima colonna di gascromatografia separa i composti in base all’interazione idrofobica e la seconda colonna in base all’interazione idrofila.

Tali metodi 2D ottengono una migliore separazione in quanto possono utilizzare le caratteristiche fisico-chimiche ortogonali delle molecole di odore e diventa molto meno probabile che due composti abbiano ad esempio caratteristiche idrofobiche e idrofile simili.

La sfida della gascromatografia multidimensionale è che i tempi della cromatografia multistadio devono essere adeguati.

Nella gascromatografia multidimensionale, i campioni che escono dalla colonna nella prima dimensione vengono immediatamente iniettati nella seconda colonna per la separazione, il che implica che la cromatografia nella seconda dimensione deve essere veloce. Ciò si ottiene comunemente utilizzando colonne cromatografiche più corte e più sottili nella seconda dimensione, bilanciando la velocità di separazione con l’efficienza. Tuttavia, ciò significa che può verificarsi un salto di pressione all’incrocio che deve essere controllato.

Tuttavia, una volta sotto controllo, alcuni ricercatori hanno dimostrato che possono essere utilizzati per migliorare effettivamente l’efficienza della separazione.

La revisione fornisce ulteriori esempi di metodi avanzati di gascromatografia, come l’integrazione di modulatori di flusso e termici che migliorano ulteriormente l’efficienza di separazione dei sistemi di gascromatografia multidimensionali.

L’analisi dei composti volatili che compongono un aroma caratteristico diventa quindi una sfida per gli scienziati analitici, in quanto devono determinare composti a concentrazioni ampiamente diverse e con elevata specificità.

Fonte, Cordero C et al. , Caratterizzazione di schemi odorizzanti mediante gascromatografia bidimensionale completa: una sfida negli studi omici. Trends in Analytical Chemistry 2019 , 113, 364-378; DOI: 10.1016 / j.trac.2018.06.005.

