La Francia vieta distruggere merci invendute

“Troppe aziende si sentono a posto solo buttando via o distruggendo le scarpe o gli abiti che non sono stati venduti”, ha dichiarato il vice ministro francese dell’ecologia Brune Poirson al Copenhagen Fashion Summit. “Non puoi farlo più. È scioccante. “

Il lusso ha un problema ecologico quando si tratta di bruciare e distruggere le merci invendute.

Sebbene Poirson invita i marchi a prendere in mano le cose e a gestirle, il governo perseguirà un divieto.

Il presidente francese Emanuel Macron ha già contattato l’amministratore delegato di Kering, François-Henri Pinault, per una guida globale alla sostenibilità della moda.

Per quanto riguarda la combustione di oro invenduto, Pinault ha detto a Bloomberg: “Il fatto che questo sia il modo in cui lo abbiamo sempre fatto non significa che dovremmo continuare, anche se non abbiamo soluzioni per tutto”.

Piuttosto che farne parte dell’economia circolare o inviarlo a un negozio outlet, spesso bruciano l’invenduto.

Burberry ha già cambiato la sua politica di distruzione dei beni invenduti.

Fonte

Reporters Freelance in the world

redazione@reporterspress.it