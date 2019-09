La famiglia Peugeot, Luterani nel distretto di Montbéliard

Tempo di lettura: 3 minuti

La famiglia Peugeot probabilmente proveniva dalla Svizzera (uno di questi è menzionato come “un borghese di Soleure”). Il loro nome compare nei registri parrocchiali del distretto Montbéliard fin dal XV ° secolo, prima in Vadoncourt, poi nel Hérimoncourt dove, fino alla seconda guerra mondiale, sono stati eletti sindaci per le generazioni successive.

Diventarono luterani insieme al duca di Wurttemberg, che allora governava il paese. Sono sempre stati strettamente associati al protestantesimo. Erano coinvolti nella vita delle loro parrocchie, molto spesso come « anziani della Chiesa ».

L’etica protestante ha sempre fatto parte della loro educazione e ha guidato la famiglia Peugeot verso il liberalismo e la preoccupazione per il benessere sociale: anche prima del 1789, hanno preso dei rischi nella loro lotta per la riunione permanente del loro paese con la Francia, dove dominavano le idee moderne.

Gli inizi di un’industria

Jean-Pierre Peugeot (1768-1852), miniatura © Collection privée

E ‘stato durante la seconda metà del XVIII ° secolo, che Jean-Pierre Peugeot – nato nel 1734 – ha preso l’iniziativa che porterà la sua famiglia verso l’industria.

Inizialmente mulini, tintorie e conciatori, la famiglia iniziò la sua industria metalmeccanica nel 1810. Jean-Pierre II e Jean-Frédéric, i due figli maggiori del primo Jean-Pierre Peugeot, fondarono insieme a un genero (J Maillard-Salins per Japy) – una prima azienda per la fusione e la lavorazione dell’acciaio, mentre i loro due fratelli più giovani, Charles-Christophe e Jean-Jacques, hanno scelto l’industria tessile.

Un brevetto Peugeot per la laminazione a freddo dell’acciaio ottenuto nel 1819, così come i faggeti di proprietà della famiglia – propizi per le maniglie degli utensili in legno – portarono presto alla produzione di tutti i tipi di utensili per artigiani, per l’industria e l’agricoltura, nonché per la foglia molle per l’industria dell’orologeria e disossamento per corsetti da donna.

La generazione seguente – i due figli di Jean-Pierre II – Jules, nato nel 1811 ed ex laureato all’École Centrale e suo fratello Émile, nato nel 1815, acquistarono i loro soci e fondarono una nuova società, la “Peugeot Frères” nel 1851. Aumentarono la produzione delle fabbriche Terre-Blanche e Hérimoncourt, poi di altre due fabbriche a Valentigney e Beaulieu, entrambe sulle rive del fiume Doubs. Jules Peugeot direbbe «ci sarà sempre bisogno di chiodi, così come di martelli per farli cadere e pinze per estrarli». Ma i fratelli fabbricarono anche cerchi in acciaio leggero come disossamento per crinoline indossate dalle donne del Secondo Impero.

Verso un’industria più pesante

Tuttavia, i figli dei fondatori di Peugeot Frères: Eugène, figlio di Jules Peugeot, nato nel 1844 e laureato in HEC, e Armand, figlio di Émile Peugeot, nato nel 1849 e laureato in ingegneria all’École Centrale, dovevano passare all’industria pesante con il loro nuova società «Les Fils de Peugeot-Frères». I risultati industriali e le cautele finanziarie dei loro antenati avevano reso possibile tutto ciò.

Nella fabbrica di Beaulieu nel 1888, la loro capacità industriale permise loro di iniziare la produzione di biciclette, che era recentemente passata di moda; e Armand Peugeot, affascinato da quello che era diventato il picco delle prestazioni tecniche, decise di concentrare i suoi sforzi sui veicoli a motore.

Lo sviluppo del motore a benzina fu quello di renderlo possibile: nel 1890 furono prodotte le prime automobili Peugeot, equipaggiate con un motore Daimler, e riscuotendo successo nelle corse automobilistiche. Questa industria fu rilevata dai figli di suo cugino Eugène – Pierre, Robert e Jules – che la svilupparono fino ai giorni nostri «Société des Automobiles Peugeot».

Pionieri nel campo sociale

Profondamente influenzata dalla loro cultura protestante, la famiglia Peugeot è sempre stata pioniera nel benessere sociale. Ispirati dalle loro convinzioni religiose, Émile Peugeot e sua figlia Lucy (che morì nel 1928) saranno ricordate per il loro impegno per gli ideali di pace e carità: hanno creato varie organizzazioni di soccorso ed erano responsabili della costruzione di un ospedale a Valentigney, dove i lavoratori e le loro famiglie potrebbero ricevere cure mediche gratuite. La famiglia Peugeot ha fornito ai propri dipendenti le seguenti prestazioni sociali – molto prima che diventassero consuetudinarie o legali:

un giorno lavorativo di 10 ore (trenta anni prima),

dal 1853, una società di mutua assistenza, ampiamente finanziata da loro,

una politica di alloggi a basso costo a disposizione dei dipendenti,

formazione professionale per i giovani,

prestazioni sociali (un secolo prima dell’istituzione della previdenza sociale),

pensioni dei lavoratori,

e un regime pensionistico per le vedove dei lavoratori (dal 1811).

Fonte

museeprotestant.org

Aviazione, Autoveicoli, Nautica – Mail, redazione@reporterspress.it