La economia del mercato socialista cinese

Tempo di lettura: 3 minuti

L’economia di mercato della repubblica popolare socialista cinese è la seconda economia mondiale per PIL nominale e la più grande economia mondiale per parità di potere d’acquisto . Fino al 2015, la Cina era la principale economia in più rapida crescita al mondo , con tassi di crescita in media del 6% su 30 anni.

A causa di fatti storici e politici dell’economia in via di sviluppo della Cina, il settore pubblico cinese rappresenta una quota maggiore dell’economia nazionale rispetto al fiorente settore privato.

Secondo il FMI, su un reddito pro capitebase La Cina si è classificata al 67 ° posto per PIL (nominale) e 73 ° per PIL (PPP) pro capite nel 2018. Il paese ha un valore stimato di $ 23 trilioni di risorse naturali , il 90% delle quali sono carbone e metalli delle terre rare .

La Cina ha anche le maggiori attività del settore bancario totale al mondo di $ 39,93 trilioni (268,76 trilioni di CNY) con $ 27,39 trilioni di depositi totali.

La Cina è la più grande economia manifatturiera del mondo ed esportatore di merci . È anche il mercato al consumo in più rapida crescita al mondo e il secondo importatore di beni . [34] La Cina è un importatore netto di prodotti per servizi.

È la più grande nazione commerciale del mondo e svolge un ruolo di primo piano nel commercio internazionale e negli ultimi anni si è sempre più impegnata in organizzazioni e trattati commerciali. La Cina è diventata membro dell’Organizzazione mondiale del commercio nel 2001.

Ha anche accordi di libero scambio con diverse nazioni, tra cui l’ ASEAN ,Australia , Nuova Zelanda , Pakistan , Corea del Sud e Svizzera .

Le province delle regioni costiere della Cina tendono ad essere più industrializzate mentre le regioni dell’entroterra sono meno sviluppate . Con il crescere dell’importanza economica della Cina, anche l’attenzione alla struttura e alla salute dell’economia.

Per evitare il costo socioeconomico a lungo termine dell’inquinamento ambientale in Cina , è stato suggerito da Nicholas Stern e Fergus Green del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment che, l’economia cinese, si è spostato verso uno sviluppo industriale più avanzato con basse emissioni di anidride carbonica e una migliore assegnazione delle risorse nazionali all’innovazione e alla ricerca e sviluppo, per una crescita economica sostenibile al fine di ridurre l’impatto dell’industria pesante cinese. Ciò è in accordo con gli obiettivi di pianificazione del governo centrale.

Xi Jinping s’ Chinese Dreamè è descritto come il raggiungimento dei “Due 100”, ovvero l’obiettivo materiale della Cina che diventa una “società moderatamente benestante” entro il 2021, nel cui 100 ° anniversario della fondazione del Partito Comunista si ha l’obiettivo di modernizzazione la Cina che diventa una nazione completamente sviluppata dal 2049, centenario della fondazione della Repubblica popolare.

L’internazionalizzazione dell’economia cinese continua a incidere sulle previsioni economiche standardizzate lanciate ufficialmente in Cina dall’indice dei responsabili degli acquisti nel 2005. Man mano che l’economia cinese cresce, anche il cinese Renminbi , che subisce il processo necessario per la sua internazionalizzazione .

La Cina ha avviato la fondazione della Asian Infrastructure Investment Bank nel 2015. Lo sviluppo economico di Shenzhen è soprannominato la prossima Silicon Valley nel mondo.

Negli ultimi anni, i numeri di crescita dichiarati dal governo sono stati oggetto di un maggiore controllo, con osservatori finanziari ed economici sia nativi ed esteri, sia funzionari del governo cinese, sostenendo che il governo ha sopravvalutato la sua produzione economica.

Alcuni esempi includono il governo provinciale di Liaoning che ammette pubblicamente che il governo ha sovrastimato il PIL del 20% quando ha pubblicato i suoi dati economici dal 2011 al 2014.

La richiesta di PIL di Tianjin per trilioni di yuan per il 2016 era in realtà un terzo inferiore, a 665 miliardi di yuan ( $ 103 miliardi).

Alcuni analisti ritengono che le cifre ufficiali della Cina relative alla crescita del PIL siano gonfiate di almeno il 50%.

Un diario di Wall Streetun sondaggio condotto su 64 economisti occidentali selezionati ha rilevato che il 96% degli intervistati ritiene che le stime del PIL cinese non “riflettano accuratamente lo stato dell’economia cinese”.

Tuttavia, un documento del National Bureau of Economic Research nel 2017 ha sostenuto la direzione opposta.

Per quanto riguarda la credibilità dei dati ufficiali, il premier cinese (allora segretario del partito della provincia di Liaoning) ha dichiarato che i numeri del PIL sono “artificiali” e inaffidabili e dovrebbero essere usati “solo come riferimento”.

Fonte

wikipedia.org

Reporter Freelance – Mail, asia2@reporterspress.it