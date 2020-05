La distopia in una società negativa

Tempo di lettura: 1 minuto

Numerosi scrittori nel corso della storia hanno immaginato distopie. Una delle società distopiche più conosciute è quella creata dal britannico George Orwell (1903-1950) nel suo romanzo “1984” .

Orwell pensava a un mondo governato dal Grande Fratello , costantemente presente nella vita dei cittadini.

Nella distopia orwelliana esiste una polizia del pensiero (che punisce coloro che pensano cose contrarie a quelle accettate dal partito al potere) e persino un giornale che elimina le parole che non dovrebbero essere pensate.

“Fahrenheit 451”, dell’americano Ray Bradbury (1920-2012), è un altro libro che parla di distopia. In questo caso, lo scrittore ha sviluppato una società in cui la funzione dei vigili del fuoco è quella di bruciare libri perché, secondo i sovrani, producono angoscia nella cittadinanza e incitano le persone a mettere in discussione la realtà. Pertanto, se le persone non possono accedere ai libri, sono felici.

Il cinema tende anche a mostrare distopie. Una delle più popolari è la società che George Miller ha immaginato nel suo film “Mad Max” : un pianeta avvolto nel caos in cui bande di motociclisti controllano le strade e affrontano la pattuglia della forza centrale.

