La differenza tra la consapevolezza e la conoscenza

Tempo di lettura: 2 minuti

La consapevolezza è lo stato o la condizione di avere una conoscenza della coscienza. Il dizionario definisce la consapevolezza come “conoscenza o percezione di una situazione o di un fatto”.

Merriam-Webster definisce la consapevolezza come conoscere, sentire, sperimentare o notare una situazione, condizione, problema, suono, sensazione o emozione. Secondo queste definizioni, la consapevolezza può essere focalizzata su uno stato interno come un sentimento o un’emozione, o su eventi esterni attraverso la percezione sensoriale.

La consapevolezza può anche riferirsi a una conoscenza o comprensione comune su una questione sociale, scientifica o politica. Ad esempio, programmi come la consapevolezza dell’autismo e la consapevolezza del cancro al seno mirano a migliorare la conoscenza generale delle persone su queste condizioni. Tuttavia, la consapevolezza non è la stessa della conoscenza. La consapevolezza si riferisce semplicemente alla comprensione dei fatti di informazione generale.

La conoscenza si riferisce alla familiarità e alla comprensione di qualcuno o qualcosa come informazioni, fatti, abilità acquisiti attraverso l’esperienza o l’educazione. La conoscenza può riferirsi sia alla comprensione pratica che teorica di una materia.

Ad esempio, considera la conoscenza di un medico. Ha conoscenze teoriche sulla fisiologia e varie malattie. Questa conoscenza viene acquisita principalmente attraverso l’educazione.

Allo stesso tempo, un medico deve anche avere abilità molto pratiche come esaminare i pazienti, fare diagnosi e fare interventi chirurgici. Questa conoscenza può essere acquisita solo dall’esperienza pratica.

L’acquisizione della conoscenza è un processo complesso che coinvolge percezione, comunicazione e ragionamento. È ampiamente riconosciuto che la mente umana è capace di due tipi di conoscenza: conoscenza razionale e conoscenza intuitiva .

Il filosofo Platone ha definito la conoscenza come vera convinzione giustificata sebbene questa definizione sia trovata problematica da molti filosofi analitici.

Quando si parla di ‘risvegliare’ le coscienze delle persone cosa si intende?

La coscienza è lo stato o la qualità della consapevolezza. Uno può essere consapevole di qualcosa senza essere cosciente, ma nessuno può essere consapevole senza essere consapevole di una certa cosa. Pertanto, la consapevolezza può essere identificata come condizione necessaria della coscienza. Per diventare coscienti, bisogna avere la completa comprensione di qualcosa.

La coscienza è qualcosa che è comune a tutti gli umani e agli animali. Inoltre, uno può essere pienamente consapevole di qualcosa mentre un altro può essere subcosciente della stessa cosa.

Essere subcoscienti significa che una persona in particolare non ha i propri schemi sensoriali che lavorano sul fenomeno e solo metà della conoscenza potrebbe essere attivo. Quando qualcuno perde conoscenza, ci riferiamo a quello come svenuto. A quel tempo, la persona perde i suoi contatti sensoriali con il mondo esterno. Tuttavia, la coscienza può essere analizzata in profondità e ha anche una stretta connessione con la psicologia di una persona.

Diciamo che avevamo informazioni e conoscenze perfette, tutte archiviate in un unico database di grandi dimensioni e facilmente accessibile.

Diciamo che avevamo anche esperti con perfetta conoscenza che erano prontamente disponibili e con i quali potevamo facilmente parlare.

Perfetto! Ciò che avremmo sempre voluto sapere, potremmo ottenere. Era lì a portata di mano.

Farebbe davvero tanta differenza?

