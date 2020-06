La debacle di Surgisphere

Tempo di lettura: 4 minuti

Uno studio su The Lancet pubblicato due settimane fa e poi ritirato informava che l’utilizzo dei dati di una società chiamata Surgisphere non erano corretti, sul covid-19. È interessante notare che, quando il documento di Lancet è stato ritirato, il New England Journal of Medicine ha pubblicato il primo studio clinico randomizzato controllato di idrossiclorochina per la profilassi contro COVID-19, che si è rivelato, ovviamente, del tutto negativo.

