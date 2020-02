La crittografia è fondamentale per la vita quotidiana

Tempo di lettura: 1 minuto

La crittografia dei dati personali è importante in quanto consente a chiunque di mettere una cassaforte digitale attorno ai file e alle informazioni sensibili che non vorresti che nessun altro potesse vedere o ottenere.

Tuttavia, come possono i cittadini comuni crittografare ulteriormente i propri dati per proteggere la propria privacy e consentire loro stessi una maggiore privacy?

Digiti le password quasi ogni singolo giorno, la forma più elementare di crittografia utilizzata nella tua vita.

Tuttavia la domanda rimane: quanto è sicura quella password? Bene, se ti capita di usare una password che può essere ottenuta dall’ingegneria sociale, come il nome del tuo cane con alcuni numeri alla fine, allora non è affatto sicuro.

Ci sono metodi di crittografia che consentono agli utenti di crittografare completamente l’unità e creare la negabilità plausibile. Questo è fondamentale quando si tratta di dati che non si desidera che vengano visualizzati da nessuno e, soprattutto, di lasciarli cadere nelle mani sbagliate.

Se abiliti l’Assistente Google su un dispositivo basato su Android (è la funzione che ti consente di parlare con Google dicendo “Hey Google”) e di discutere di voli economici per l’Australia con il tuo amico durante l’immersione locale, non stupirti se inizi a vedere gli annunci di voli economici per l’Australia nel browser Internet.

L’Assistente Google utilizzerà il tuo ID annuncio (la tua carta d’identità per gli annunci), per pubblicizzare meglio i servizi che sono rilevanti per te.

Fonte : Technology

