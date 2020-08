La cooperazione di sicurezza nucleare USA-Cina

Tempo di lettura: 4 minuti

La sconosciuta storia di successo della cooperazione di sicurezza nucleare USA-Cina, potrebbe essere una fake news dato che i due attori si scontrina sulla politica commerciale, sul Mar Cinese Meridionale e sulle strategie per la denuclearizzazione nordcoreana. Eppure ci sono storie di successo in corso, poco conosciute, di cooperazione tra i due paesi nel campo della sicurezza nucleare.

Imparare da queste storie di successo sotto il radar è tanto più critico nell’era di COVID-19, poiché mettono in evidenza i modi in cui gli interessi degli Stati Uniti e della Cina sono interdipendenti, richiedendo la cooperazione per entrambe le parti per ottenere un risultato positivo.

Dal 2009, la Cina e gli Stati Uniti hanno collaborato a un’iniziativa per convertire i reattori a sorgente di neutroni in miniatura di origine cinese (MNSR), un tipo di reattore di ricerca nucleare , dall’usocombustibile a base di uranio altamente arricchito (HEU) per armi nucleari a combustibile a basso arricchimento di uranio (LEU) .

Il LEU non è direttamente utilizzabile nelle armi nucleari, rendendo i reattori convertiti più resistenti alla proliferazione. Poiché i reattori di ricerca si trovano spesso in aree a bassa sicurezza, come i campus universitari, e possono operare in paesi particolarmente vulnerabili al terrorismo, le conversioni dei reattori eliminano potenziali obiettivi per i terroristi che cercano di acquisire i materiali per un’arma nucleare.

A partire da giugno 2020, tre degli ultimi MNSR al di fuori della Cina, che si trovano in Iran , Pakistan e Siria , devono ancora essere convertiti in carburante LEU. La Cina ha anche un altro MNSR presso l’Università di Shenzhen, che è previsto per la conversione. Sono attualmente in corso discussioni per determinare quale dei quattro reattori verrà convertito successivamente.

L’ultimo successo dell’iniziativa congiunta USA-Cina si è verificato in Nigeria, dove agli inizi di novembre 2018 scienziati cinesi e statunitensi hanno annunciato la completa conversione del reattore di sorgente di neutrini in miniatura della Nigeria (MNSR).

Lo sforzo nigeriano ha segnato la seconda riuscita conversione MNSR effettuata dal laboratorio nazionale Argonne degli Stati Uniti (ANL) e dal China Institute of Atomic Energy (CIAE) al di fuori della Cina. Le squadre dei due paesi hanno completato una conversione simile in Ghana nel 2017.

Per più di quattro decenni, gli Stati Uniti hanno sostenuto gli sforzi per convertire i reattori da HEU a LEU al fine di ridurre i rischi di proliferazione e terrorismo. Le MNSR, insieme ad altri tipi di reattori di ricerca, hanno applicazioni scientifiche e industriali positive significative; i reattori di ricerca sono utilizzati per formare scienziati, condurre esperimenti e produrre radioisotopi per trattamenti medici e diagnostici come la terapia del cancro e il rilevamento di malattie cardiache.

Sfortunatamente, quelli che usano il carburante HEU rappresentano un bersaglio molto attraente per terroristi o aspiranti proliferatori, dato che può essere usato nel più semplice progetto di armi nucleari, un’arma a forma di pistola come la bomba lanciata su Hiroshima.

Esiste un accordo tra gli esperti sul fatto che un gruppo terroristico finanziariamente e organizzativamente forte potrebbe avere la capacità tecnica di creare un dispositivo nucleare improvvisato basato su un tipo di pistola. A peggiorare le cose, poiché HEU è solo debolmente radioattivo , è relativamente sicuro da gestire e sarebbe difficile da rilevare se rubato dai terroristi.

La Cina e gli Stati Uniti hanno collaborato per la prima volta con Ghana e Nigeria per condurre studi tecnici dettagliati per garantire che gli standard di prestazione e sicurezza potessero essere mantenuti dopo la conversione dei reattori MNSR. Anche esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica sono stati coinvolti nel processo.

Nel 2016, un prototipo di reattore è stato convertito in Cina, seguito dalla conversione del Ghana nel 2017. Ciò ha posto le basi per la più recente conversione del reattore NIRR-1 in Nigeria, con il nuovo nucleo che diventerà critico il 2 novembre 2018.

La collaborazione cinese-americana sulla conversione dell’MNSR con paesi terzi come la Nigeria e il Ghana è un esempio di come i paesi possono lavorare per prevenire la proliferazione nucleare e ridurre la probabilità del terrorismo nucleare, preservando al contempo la funzionalità dei reattori di ricerca.

Conversioni di reattori di successo, come quelle in Ghana e Nigeria, sono la prova che le preoccupazioni in materia di sicurezza nucleare possono essere affrontate in modo appropriato senza violare i progressi scientifici e medici o le opportunità educative rese possibili dai reattori di ricerca nucleare.

