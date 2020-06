La Cina è in grado di attacchi nucleari preventivi

Tempo di lettura: 2 minuti

Secondo Sputnik, il rapporto ha sottolineato che la Cina ha sempre dichiarato di perseguire una politica di non utilizzare prima le armi nucleari ma che era “inaccurata”.

Peter Pry, direttore del comitato consultivo, che ha pubblicato il rapporto, ha affermato che la Cina non aveva una rete per rilevare un attacco nucleare in modo da poter utilizzare immediatamente le armi nucleari in risposta.

“La Cina non ha un simile sistema di allarme missilistico balistico e un sistema di allarme satellitare come gli Stati Uniti. La Cina è molto vulnerabile al danno nucleare se viene colpita per prima “, ha spiegato Pry.

Pry ha affermato che la Cina ha sviluppato almeno tre metodi di attacco nucleare preventivo per compensare le difese delle sue difese.

In primo luogo, la Cina ha costruito una testata nucleare appositamente progettata per generare la più grande quantità di onde d’urto elettromagnetiche, invece di creare la forza più distruttiva.

Quest’arma, una volta fatta esplodere nei cieli degli Stati Uniti, disabiliterà i dispositivi elettronici in una vasta gamma, che si tratti di reti elettriche, computer o sistemi di bordo.

In secondo luogo, la Cina sviluppa armi supersoniche dotate di testate nucleari. Quest’arma, una volta atterrata sul bersaglio, raggiungerà un’enorme velocità e non potrà essere intercettata. La Cina ha attualmente prodotto almeno due tipi di armi ipersoniche.

In terzo luogo, la Cina può utilizzare missili balistici dotati di testate nucleari per disabilitare rapidamente i satelliti americani in orbita.

Secondo i rapporti, gli hacker cinesi hanno rubato molti documenti statunitensi, relativi ai tre metodi di attacco nucleare.

Il nuovo rapporto rafforza l’amministrazione dello sviluppo delle armi spaziali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump , garantendo che gli Stati Uniti mantengano la loro capacità di controllare lo spazio in caso di conflitto.

D’altra parte, Pry ha affermato che la Cina ha volutamente mantenuto un arsenale nucleare limitato per dimostrare che voleva evitare una razza nucleare.

Yinglei Zhao – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it