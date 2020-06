La Cina annuncia nuove regole per la costruzione di edifici alti

Tempo di lettura: 1 minuto

La Cina ha recentemente annunciato nuove regole per la costruzione di edifici alti, ma resta da vedere con che rigore saranno attuate. Il paese ha almeno un nuovo grattacielo sulla strada, e sarà uno straordinario edificio con caratteristiche decorative sulla sua facciata che sono paragonati a occhi da RMJM designer.

Creato dallo studio di Shenzhen di RMJM, il grattacielo New Pingshan Eye raggiungerà un’altezza di 250 m (820 piedi) nel fiorente quartiere Pingshan di Shenzhen. Il suo esterno sfoggerà due degli “occhi”, uno dei quali sarà situato approssimativamente al centro dell’edificio, con un altro più vicino alla cima.

“Il progetto di RMJM Shenzhen si concentra sulla risoluzione dei due concetti paradossali di” apertura “e” recinzione “,” spiega l’azienda.

“Lo studio ha sviluppato il concetto di” The Eyes of Pingshan “, che in combinazione formano una caratteristica visiva unica, che si affaccia sul futuro di Shenzhen e allo stesso tempo sembra staccare le facciate per rivelare gli edifici all’interno.

“Gli ornamenti a forma di occhio, sorprendentemente scolpiti nelle facciate superiore e centrale della torre principale di 250 m e intorno agli ingressi della torre, sono replicati altrove all’interno dello schema e creano una metafora visiva insolita per il tema” Apertura “.” La recinzione “è raggiunto collocando i molteplici spazi esterni aperti sopra il livello della strada, creando un senso di sicurezza e protezione dal mondo frenetico che si trova al di fuori del complesso. ”

Un edificio culturale polifunzionale più piccolo sarà situato nelle vicinanze e sfoggerà un’insolita forma generale e un tetto verde. Sono previsti anche molti altri edifici ricoperti di vegetazione e alcuni di questi avranno anche il motivo ad occhio sulle loro facciate. Lo sviluppo includerà un hotel, spazi per uffici e varie strutture ricreative.

