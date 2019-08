La casa del futuro? Cupola geodetica bioceramica

Tempo di lettura: 2 minuti

Il progetto di una startup chiamata Geoship , che utilizza il materiale per costruire nuove abitazioni sotto forma di una cupola geodetica e ha in programma di produrre sia cottage sul cortile che comunità complete. Ha attirato l’attenzione di Zappos e sta lavorando con la società per costruire un piccolo “villaggio” delle cupole di Las Vegas vicino al quartier generale del rivenditore di scarpe online.

Il piano è di offrirli come alloggi gratuiti per alcune delle molte persone che stanno vivendo senzatetto in città.

Il materiale leggero della cupola ha una lunga lista di vantaggi, in particolare in un mondo in cui gli effetti dei cambiamenti climatici e l’aumento delle catastrofi naturali che ne derivano diventano ogni anno più evidenti.

La ceramica è ignifuga fino a 2.700 gradi Fahrenheit; in un incendio, la casa non brucerà. Riflette oltre l’80% del calore del sole, contribuendo a mantenere fresco l’interno nelle ondate di calore.

Il materiale è forte e, in combinazione con la forza intrinseca della forma a cupola, dovrebbe essere in grado di sopravvivere agli uragani.

Resiste a insetti e muffe.

In una piena, assorbe poca acqua.

In caso di terremoto, a causa della forma dell’edificio e del modo in cui i pannelli si uniscono chimicamente, la casa dovrebbe rimanere in piedi.

La startup stima che le case dureranno 500 anni. Se le persone hanno bisogno di lasciare una determinata area, qualcosa che diventerà più probabile con l’innalzamento del livello del mare, le case possono essere smontate e ricostruite.

In futuro, se sono necessarie riparazioni, lo stesso materiale può essere riutilizzato perché la bioceramica agisce come una colla e si lega a se stessa.

Tutto ciò, sostiene la società, può costare il 40% in meno rispetto alle costruzioni tradizionali.

La geometria riduce la quantità di materiale necessario: una cupola potrebbe usare metà del materiale di una casa tradizionale a due piani con lo stesso metraggio quadrato.

La ceramica può essere prodotta principalmente con fosfato, che può essere riciclato dalle acque reflue.

I pannelli, realizzati in una fabbrica, possono essere consegnati in un container e assemblati in loco in pochi giorni, risparmiando sui costi di manodopera.

All’interno, le case sono piene di luce naturale.

L’aria fresca proveniente dalle prese d’aria nella parte superiore e inferiore della cupola aiuta a raffreddare la casa, in modo naturale.

L’isolamento, realizzato con lo stesso materiale ceramico riempito di aria, aiuta a rendere la casa “passiva” in modo che possa essere riscaldata e raffreddata senza energia esterna.

I materiali non creano alcun inquinamento dell’aria interna.

La struttura sferica a forma di pallone da calcio delle case è stata resa popolare dall’architetto del 20 ° secolo Buckminster Fuller.

Fuller ha concepito il progetto come una soluzione alla crisi abitativa dopo la seconda guerra mondiale, ma non hanno mai preso piede. Bierschenk ritiene che i nuovi materiali rendano l’architettura più fattibile ora.

Per contribuire a ridurre ulteriormente i costi, la società prevede di aiutare le comunità a costituire i trust fondiari della comunità.

La startup prevede inoltre di creare un modello di proprietà cooperativa e alla fine i clienti possederanno tra il 30% e il 70% dell’azienda.

Ci vorranno almeno due anni, dice Bierschenk, prima che le case di Geoship siano in produzione.

La startup stima che l’energia inglobata in una delle case, o la quantità di energia utilizzata per produrre i materiali, sarà almeno 20 volte inferiore a una casa costruita con materiali convenzionali.

La ceramica stessa può assorbire il CO2 dall’aria; la società sta calcolando se le case potrebbero essere potenzialmente carbon negative.

Fonte

fastcompany.com

