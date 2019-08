La casa automobilistica di Dubai Jannarelly rivela nuovo roadster

Tempo di lettura: 1 minuto

La casa automobilistica di Dubai Jannarelly, che costruisce a mano veicoli realizzati con componenti interni e di marca, ha rivelato il suo nuovo roadster Design-1 che farà il suo debutto nel Regno Unito a Salon Privé a settembre 2019, secondo quanto riferito dalla rivista Evo.

L’auto sportiva è stata ispirata da elementi degli anni ’60 e presenta un motore V6 da 3,5 litri Nissan che produce una coppia di 320 CV e 273 libbre piedi per un tempo di 0,900 secondi 0,900 secondi e una velocità massima di 220 chilometri orari.

Nel tentativo di mantenerlo leggero a 810 kg, la maggior parte delle parti dell’auto – che sono costruite nello stabilimento di Jannarelly a Dubai – sono costruite con materiali come fibra di carbonio, fibra di vetro e alluminio.

Altre caratteristiche includono un hardtop in fibra di carbonio opzionale, freni Willwood, sedili in fibra di carbonio leggeri, cerchi in lega leggera da 16 pollici, pannelli in alluminio strutturale per il telaio e sedili con imbracatura a quattro punti di sgancio rapido, mentre il controllo della trazione è opzionale.

I prezzi con l’hardtop in fibra di carbonio partono da £ 85.000 (AED388.468).

Nonostante sia arrivato sotto forma di barcellona a Le Mans, Design-1 è legale su strada nel Regno Unito e negli Stati Uniti, secondo Jannarelly.

L’auto “rappresenta il perfetto equilibrio tra sensazioni di guida non filtrate e praticità sufficiente per il viaggio più sensazionale”, secondo il marchio.

Fonte

arabianbusiness.com

Foto copertina per gentile concessione di jannarelly car Dubai

