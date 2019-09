La carenza di vitamina D collegato a diabete e pressione alta

Tempo di lettura: 2 minuti

Uno studio pan-India ha collegato la carenza di vitamina D e l’insufficienza al diabete di tipo 2 e all’ipertensione, rendendolo qualcosa di più della semplice salute delle ossa.

La vitamina D, conosciuta anche come la vitamina del sole che viene prodotta dalla pelle in seguito all’esposizione alla luce solare, è un micronutriente fondamentale che aiuta a regolare la quantità di calcio e fosforo nel corpo necessaria per mantenere in salute ossa, denti e muscoli.

Lo studio mostra che l’84,2% dei pazienti con diabete di tipo 2 e l’82,6% dei pazienti con ipertensione erano carenti di vitamina D, contribuendo ulteriormente al corpo di ricerca che collega la carenza di vitamina D alle malattie croniche non trasmissibili (NCD).

La prevalenza complessiva di pazienti con bassi livelli di vitamina D (carenza e insufficienza) è stata dell’83,7%, di cui l’82% ha avuto casi di nuova diagnosi.

“Il nostro obiettivo era quello di esaminare i livelli di vitamina D nei pazienti affetti da diabete di tipo 2 e ipertensione per stabilire un collegamento. Non stiamo dicendo che la carenza abbia causato la malattia, ma che coloro che hanno la malattia possano essere carenti di vitamina D “, ha affermato il dott. PG Talwalkar, Talwalkar Diabetes Clinic, principale investigatore dello studio.

“Il prossimo passo sarà vedere come il miglioramento dei livelli di vitamina D in questi pazienti avrà un impatto sull’esito del trattamento, poiché siamo sempre alla ricerca di eventuali percorsi aggiuntivi che riducano ulteriormente le complicanze nei pazienti con diabete e ipertensione”, ha aggiunto.

La correzione della carenza di vitamina D non dovrebbe essere la priorità assoluta per la gestione del diabete e dell’ipertensione.

Cosa causa la carenza di vitamina D?

Le cause della carenza di vitamina D in un paese soleggiato come l’India sono molteplici. La maggior parte delle persone non riceve un’adeguata esposizione alla luce solare, poiché stili di vita modernizzati hanno comportato meno tempo trascorso all’aperto per lavoro o svago. Alti livelli di inquinamento atmosferico ostacolano ulteriormente la trasmissione dei raggi ultravioletti B (UVB) necessari per sintetizzare la vitamina D nella pelle.

Lo studio ha monitorato 1.501 adulti di età superiore ai 18 anni con diagnosi di diabete di tipo 2, ipertensione o entrambi, in 29 siti tra giugno e settembre 2017. I risultati sono stati pubblicati su Indian Journal of Diabetes and Endocrinology mercoledì.

L’insufficienza e la carenza di vitamina D sono state definite come livelli sierici 25 (OH) D 21-29 ng / ml e ≤20 ng / ml, rispettivamente.

“Questi risultati evidenziano la necessità di screening di routine per garantire una diagnosi precoce e un’efficace gestione della carenza di vitamina D per aiutare a ridurre il carico e i rischi associati alle malattie non trasmissibili”, ha affermato il dott. Talwalkar.

Oltre all’esposizione al sole per circa 45 minuti, le fonti alimentari di vitamina D includono olio di fegato di merluzzo, pesce salmone, sgombro, sardine, tonno, tuorlo d’uovo e funghi esposti alla luce solare.

