La bolla dei social media

Il termine è stato coniato dall’attivista di Internet Eli Pariser circa nel 2010 e discusso nel suo libro del 2011 con lo stesso nome; secondo Pariser, gli utenti ottengono meno esposizione a punti di vista contrastanti e sono isolati intellettualmente nella propria bolla informativa. Riferì un esempio in cui un utente cercò Google per “BP” e ottenne notizie sugli investimenti per British Petroleum , mentre un altro ricercatore ricevette informazioni sulla fuoriuscita di petrolio di Deepwater Horizon e notò che le due pagine dei risultati di ricerca erano “straordinariamente diverse” .

Pariser ha definito il concetto di una bolla di filtro in termini più formali come ” quell’ecosistema di informazioni personali che è stato adattato da questi algoritmi”.

La cronologia di navigazione e di ricerca di un utente Internet si accumula nel tempo quando indicano interesse per gli argomenti “facendo clic sui collegamenti, visualizzando gli amici, mettendo i film nella [loro] coda, leggendo notizie” e così via.

Un’azienda di Internet utilizza quindi queste informazioni per indirizzare la pubblicità all’utente o rendere determinati tipi di informazioni in modo più evidente nelle pagine dei risultati di ricerca . Anche questo processo non è casuale e funziona in tre fasi.

Secondo il libro di Eli Pariser, il processo afferma: “In primo luogo, capisci chi sono le persone e quali sono le loro preferenze, quindi fornisci loro i contenuti e i servizi che meglio si adattano a loro. l’identità modella i tuoi media. ” Descrive come stiamo permettendo ai media di formulare i nostri pensieri a causa dei ripetuti messaggi che incontriamo quotidianamente.

Il modo in cui il filtro bolle e gli algoritmi funzionano secondo uno studio del Wall Street Journal è che “i primi 50 siti Internet installano 64 cookie caricati di dati e beacon personali o algoritmi di tracciamento come sopra”.

Google ha in particolare 57 algoritmi allo scopo di adattare le tue ricerche. Ad esempio, la ricerca di una parola come “depressione” su Dictionary.com consente al sito di installare oltre 200 algoritmi di tracciamento sul tuo computer in modo che i siti Web possano indirizzarti con antidepressivi.

Altri termini sono stati usati per descrivere questo fenomeno, inclusi ” frame ideologici ” e “la sfera figurativa che ti circonda mentre cerchi su Internet”. Un termine correlato, ” echo chamber “, era originariamente applicato ai media, ma ora è applicato anche ai social media.

L’idea di Pariser sulla bolla del filtro è stata resa popolare dopo il TED talk che ha tenuto nel maggio 2011, in cui fornisce esempi di come funzionano le bolle filtro e dove possono essere viste. In un test per dimostrare l’effetto bolla del filtro, Pariser ha chiesto a diversi amici di cercare la parola “Egitto” su Google e di inviargli i risultati.

Confrontando due delle prime pagine di risultati degli amici, mentre vi era una sovrapposizione tra loro su argomenti come notizie e viaggi, i risultati di un amico includevano in larga misura collegamenti a informazioni sulla rivoluzione egiziana del 2011 , mentre la prima pagina di risultati dell’altro amico non ha incluso tali collegamenti.

In The Filter Bubble , Pariser avverte che un potenziale svantaggio della ricerca filtrata è che “ci chiude a nuove idee, soggetti e informazioni importanti”, e “crea l’impressione che il nostro interesse personale ristretto sia tutto ciò che esiste “. A suo avviso è potenzialmente dannoso per gli individui e per la società. Ha criticato Google e Facebook per aver offerto agli utenti “troppe caramelle e non abbastanza carote”. Ha avvertito che “l’editing algoritmico invisibile del web” potrebbe limitare la nostra esposizione a nuove informazioni e restringere la nostra prospettiva.

Secondo Pariser, gli effetti nocivi delle bolle dei filtri includono danni alla società generale nel senso che hanno la possibilità di “minare il discorso civico” e di rendere le persone più vulnerabili alla “propaganda e manipolazione”.

