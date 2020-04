La Blockchain nella industria automobilistica (Part.2)

Tempo di lettura: 1 minuto

L’industria automobilistica trarrà beneficio da nuovi progressi tecnologici nel corso degli anni e, forse, scriverà anche un nuovo capitolo per il settore. Con l’introduzione di auto elettriche, piena autonomia e servizi di condivisione di guida, esiste la possibilità di un cambiamento sismico che potrebbe portare a un futuro in cui Blockchain è la soluzione ideale per la gestione dei dati.

La possibilità di affinare e ridefinire le tecnologie esistenti introducendo nuovi concetti entusiasmanti, come l’intelligenza artificiale, daranno alle automobili connesse l’obiettivo finale di darci un’esperienza di guida che non sarà mai stata prima conosciuta.

Si può prevedere un punto di non ritorno nei prossimi cinque anni, in quanto vi sono diversi fattori come l’impatto dei cambiamenti nelle proprietà automobilistiche, il rilascio di modelli di vendita e la maggiore accettazione e adozione della Blockchain.

Per ora, DLT sta trovando il modo di applicare applicazioni concrete nel settore automobilistico offrendo una vasta gamma di soluzioni praticabili.

Questo è un periodo non felice della storia umana, industriale, sociale, ma è probabile che l’adozione globale della tecnologia potrà dare un nuovo imput in scelte coraggiose che cambieranno anche il concetto di movimento personale e pubblico.

.:.

Aviation, Car, Shipping, Transport, Yacht, other – Mail, redazione@reporterspress.it