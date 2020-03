La biopolitica, un campo intersezionale tra biologia umana e politica

Tempo di lettura: 2 minuti

Il termine è stato coniato da Rudolf Kjellén , un politologo che ha coniato anche il termine geopolitica , nel suo lavoro in due volumi del 1905 The Great Powers . Kjellén ha cercato di studiare “la guerra civile tra gruppi sociali” (che comprende lo stato) da una prospettiva biologica e così ha chiamato la sua disciplina putativa “biopolitica”. Secondo il punto di vista organicista di Kjellén , lo stato era un organismo quasi biologico, una “creatura super-individuale”.

Negli studi di scienze politiche statunitensi contemporanei , l’uso del termine è principalmente diviso tra un gruppo poststrutturalista usando il significato assegnato da Michel Foucault (che indica il potere sociale e politico sulla vita) e un altro gruppo che lo usa per indicare studi relativi alla biologia e alle scienze politiche . Anche i nazisti usavano il termine di tanto in tanto. Ad esempio, Hans Reiter lo usò in un discorso del 1934 per riferirsi al loro concetto di nazione e stato basato biologicamente e alla fine alla loro politica razziale .

Il primo uso moderno del termine (in inglese) inizia con un articolo scritto da GW Harris in un articolo per la New Age del 1911 in cui sostiene la liquidazione dei “pazzi” da parte della “camera letale statale”. [6] Il concetto inizia quindi a prendere piede nel diciannovesimo secolo con il lavoro di Walter Bagehot , Fisica e politica, in cui riflette sul termine come se fosse uno scienziato addestrato nella forma di Jakob von Uexküll . Bagehot non aveva una mente scientificamente addestrata come von Uexküll, quindi lui (Bagehot) non è abbastanza in grado di spiegare il termine. Tuttavia, il libro presenta alcuni punti inediti, in particolare sul tema della selezione naturale e della politica.

Precedenti nozioni del concetto può effettivamente far risalire ai Medioevo in Giovanni di Salisbury ‘s lavoro Policraticus in cui il termine coniato corpo politico è effettivamente utilizzato.

Nel lavoro di Foucault, lo stile di governo che regola le popolazioni attraverso il ” biopotere ” (l’applicazione e l’impatto del potere politico su tutti gli aspetti della vita umana ).

Morley Roberts , nel suo libro del 1938, la Bio-politica sosteneva che un modello corretto per la politica mondiale è “un’associazione libera di colonie cellulari e di protozoi”.

Robert E. Kuttner usò il termine per riferirsi al suo particolare marchio di “razzismo scientifico”, come lo chiamava, che elaborò con il noto Eustace Mullins , con il quale Kuttner fondò l’ Istituto di Biopolitica alla fine degli anni ’50, e anche con Glayde Whitney , un genetista comportamentale. La maggior parte dei suoi avversari designano il suo modello come antisemita. Kuttner e Mullins sono stati ispirati da Morley Roberts , che a sua volta è stato ispirato da Arthur Keith , o entrambi sono stati ispirati l’uno dall’altro e hanno scritto insieme (o con l’Institute of Biopolitics) Biopolitics of Organic Materialism dedicato a Roberts e ristampato alcuni dei il suo lavoro.

Nelle opere di Michael Hardt e Antonio Negri , insurrezione anticapitalista che usa la vita e il corpo come armi; esempi includono la fuga dal potere e, “nella sua forma più tragica e rivoltante”, il terrorismo suicida . Concettualizzato come l’opposto del biopotere, che è visto come la pratica della sovranità in condizioni biopolitiche.

Secondo il professor Agni Vlavianos Arvanitis , la biopolitica è un quadro concettuale e operativo per lo sviluppo della società, promuovendo il bios (greco = vita) come tema centrale in ogni sforzo umano, sia esso politica, educazione, arte , governo, scienza o tecnologia. Questo concetto usa bios come termine che si riferisce a tutte le forme di vita sul nostro pianeta, comprese le loro variazioni genetiche e geografiche.

Fonte : wikipedia

Redazione dell’Agenzia di stampa internazionale EMMEGI – Mail, redazione@reporterspress.it