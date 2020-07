La Biblioteca di Porthologos

Tempo di lettura: 4 minuti

La massiccia Biblioteca di Porthologos è immersa nel lungo e profondo silenzio del Mar Egeo nella Terra Interna . È immenso e rotondo, ed è situato in un’enorme cavità scavata. Qui è dove la storia di tutte le dimensioni è condivisa, archiviata e preservata. Nulla è perduto e ogni vita che sia mai esistita è stata intessuta nel significato dell’arazzo.

Ci sono enormi monitor nella Biblioteca in cui i residenti di Hollow Earth vedono le condizioni della superficie e seguono le nostre vite terrene.

Record dell’Universo

La Biblioteca è estesa e contiene le registrazioni dell’Universo, non solo della Terra. I visitatori della Biblioteca possono studiare la storia di tutti i pianeti e i sistemi solari e imparare tutto sulla vita ovunque. Non solo possono leggerlo, ma possono sperimentarlo in prima persona dai loro cristalli che memorizzano i ricordi di tutti gli eventi. Possono accedere a questi eventi, imparare da loro e risolvere i loro problemi facilmente e con i migliori risultati possibili per tutti i soggetti coinvolti.

Guida l’evoluzione del pianeta

Mikos, Guardian of Earth’s Records, è anche storico, bibliotecario, ricercatore e ambasciatore per l’intera Terra. Si avventura in viaggi verso altri sistemi stellari e galassie e organizza il trasferimento dei loro documenti nella Biblioteca di Porthologos per la custodia. I bibliotecari della Terra Interna ospitano tutti i registri del nostro Universo in modo che un giorno tutte le persone, ovunque nel nostro Universo, saranno in grado di venire in Biblioteca per esaminare i loro registri e apprendere la loro saggezza per evitare il negativo e garantire il risultato positivo di tutti gli eventi. Questo è lo scopo di una biblioteca; è di fornire una guida per l’evoluzione di una società e di un pianeta in modo che le persone possano vivere ed evolvere in pace e prosperità, non in negatività e guerra.

Tutte le situazioni e le risposte possibili si trovano nella Biblioteca, pronte per essere assimilate dai visitatori. Non appena la pace prevale in superficie, gli abitanti di Hollow Earth possono aprirci le loro porte della biblioteca e accompagnarci all’interno. Desiderano ardentemente questo giorno quando la Terra di superficie e la Terra interiore si riuniranno in un’unica Terra Unita. Quel giorno sta sicuramente sorgendo, mentre ci avviciniamo alla nostra gloriosa riunione.

Lo scopo della biblioteca

Lo scopo principale della Biblioteca di Porthologos è di proteggere la storia di tutta la vita ovunque.

La Biblioteca è così vasta che copre 456 miglia quadrate di terreno e ha vaste volte di archiviazione contenenti documenti tutti archiviati su vetrini di cristallo che vengono visualizzati attraverso i proiettori di cristallo. Le strutture di archiviazione sono enormi, organizzate e classificate in modo da poter individuare facilmente le informazioni che stai cercando e recuperarle per la visualizzazione. Esistono enormi trasportatori che consegneranno il tuo ordine in pochi minuti e poi lo riporteranno nuovamente nella sua posizione di stoccaggio. In questo modo, ogni elemento della libreria è sempre dove dovrebbe essere e può essere facilmente trovato e perfettamente conservato.

Living Records of Life

La Biblioteca non ha libri morti sui suoi scaffali. Ha registri viventi della vita, in tutte le sue infinite e differenziate forme di esistenza, che recitano la sua storia come su un palcoscenico dal vivo in un teatro. Ti siedi e lo guardi, come se fossi nel pubblico, avendo così un’esperienza di prima mano di tutta la storia proprio qui e ora. È veramente una meraviglia testimoniare e il modo più evoluto di conoscere la vita in tutte le sue varie forme.

Ci sono mini-teatri in tutta la Biblioteca, dove possiamo sedere comodamente e vedere qualsiasi attività o evento scegliamo che si è svolto sulla Terra e nel nostro Universo in ogni momento. Gli attori dal vivo si ritraggono, per così dire, in quel particolare evento nel tempo. Questo è il modo migliore per conoscere la vita nel nostro Universo e fa rivivere la storia e saltarti fuori. Cattura la tua attenzione e ne diventi parte, la senti e la vivi.

Un giorno saremo in grado di accedere a tutte le informazioni nella Biblioteca di Porthologos, quando viaggeremo lì attraverso il sistema di tunnel che sarà aperto tra le nostre due civiltà in futuro quando gli umani di superficie smetteranno di combattere e le persone raggiungeranno la Coscienza dell’Unità .

La biblioteca è un portale interdimensionale

Lussureggianti erbe color smeraldo, alberi lussureggianti, cespugli e fiori gloriosi circondano l’enorme biblioteca scintillante. Al centro ci sono radure circolari con morbide panchine e sedie a sdraio, accompagnate da tavolini alti, rotondi e alti su cui mettere i vestiti e gli accessori. Ci sono piccole sorgenti di cascate e fontane in questi recinti. L’ acqua della Terra vuota è viva e in uno stato di piena consapevolezza che canta. L’acqua della vita canta mentre spruzza dalle fontane con tranquille melodie d’amore che armonizzano e bilanciano tutte le cellule dei nostri corpi mentre ci rilassiamo e ci rilassiamo nel recinto appartato.

All’interno della Biblioteca di Porthologos, sali la scala di cristallo, dove la porta si apre nell’Universo. Sì, la biblioteca è multidimensionale ! Quando entri, vedi la Galassia della Via Lattea che galleggia intorno a te e può guardare oltre il cielo, che comprende tutto il nostro Universo. Vedi le stelle, i soli e gli altri sistemi solari che ruotano attorno al nostro Sole centrale e ti senti un tutt’uno con la Sorgente o Tutto Ciò Che È.

La Biblioteca di Porthologos è un portale interdimensionale che può portarci ovunque proiettiamo i nostri pensieri e le nostre intenzioni per andare a vedere “di prima mano”. Sì, questa è magia sulla Terra di superficie, ma è naturale e reale e accettata come parte della vita nella Terra Interna . Permette ai nostri occhi di vedere le meraviglie della vita che ci circonda.

La Biblioteca è un portale multidimensionale e una stazione di passaggio per i viaggiatori della Galassia. Gli esseri vengono qui da ogni dimensione e universo per testimoniare le meraviglie della creazione, che si svolgono quando entrano nei vasti portali che li trasportano nei regni al di là della loro immaginazione. Questo è ciò che ci aspetta quando visitiamo la Terra vuota e siamo invitati a entrare nella Biblioteca di Porthologos.

Il tuo biglietto di ingresso alla Biblioteca è codificato nel tuo DNA. Puoi anche venire di notte, nel tuo stato di sonno, per un’anteprima di ciò che ti aspetta quando entri nel tuo corpo fisico.

La libreria è vibrante

Mentre cammini per la Biblioteca, la magia ti avvolge e luoghi magici, suoni e sensi ti abbracciano. Sei pienamente energizzato e vibrante e le tue cellule cantano al suono dei cristalli incorporati in tutta la Biblioteca. La Biblioteca è costruita con tutti i cristalli e gioielli, tutti in armonia e tutti in sintonia, portando il ritmo e il battito della Terra, della Galassia della Via Lattea e dell’Universo. Le tue cellule suonano a questo ritmo universale e tu sei in estasi.

C’è colore e luce intorno a te e tutti gli Esseri che incontri irradiano questa grande luce e l’amore incondizionato che proviene dal nucleo del nostro Sole Centrale direttamente nel cuore del portale della Biblioteca. Senti questo amore intensamente e sei innamorato di tutto ciò che ti circonda e innamorato di tutti, ovunque. Ti senti veramente “vivo” alla fine.

risorse

Robbins, Dianne. Messaggi dalla Terra vuota . Autopubblicato, 2016. Digitale. aligningwithearth.com

