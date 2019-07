Kevin Drew Gotthard, Senior-Vicepresidente nel gruppo Neiman Marcus

Kevin Drew Gotthard, è entrato a far parte di Neiman Marcus Group come senior vice president di pianificazione finanziaria e analisi. Gotthard era vice presidente della finanza per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA) di Ralph Lauren; si è dimesso dal suo incarico a giugno, secondo Fashion Network.

Gotthard è stato con la compagnia americana presso la sua sede europea in Svizzera dal 2010. Nel 2015, è stato nominato vice presidente della finanza EMEA. Ralph Lauren non ha ancora annunciato un successore per il suo ruolo.

Gotthard farà base a Dallas, in Texas, dove si trovano i quartieri generali della compagnia Neiman Marcus.

