Kéo Blade Carbon Ceramic 2020

La Kéo Blade Carbon Ceramic è l’ultima evoluzione della collezione di pedali da strada di Look Questa nuova versione ad alte prestazioni si distingue per l’incorporazione di cuscinetti in ceramica, che si traduce in un significativo miglioramento delle prestazioni.

L’uso di questo elemento comporta una riduzione dell’attrito fino al 18% rispetto all’acciaio inossidabile. Inoltre, grazie alle proprietà anticorrosive dei cuscinetti ceramici, la loro durata è tra 4 e 6 volte superiore. Pertanto, fluidità e affidabilità beneficiano del suo utilizzo.

Questi pedali Look realizzati in Francia hanno un doppio albero sigillato per garantire la loro tenuta contro acqua e sporco, migliorando anche il loro ciclo di vita e ritardando la manutenzione.

Come la Look Kéo Blade Carbon , questa versione con cuscinetti in ceramica ha un corpo in fibra di carbonio e una generosa piattaforma di 700 mm2 di superficie e 67 mm di larghezza. Il trasferimento di potenza della pedalata è quindi massimizzato, il che contribuisce anche alla sua altezza ridotta (14,8 mm) in combinazione con le insenature Kéo.

Per quanto riguarda il foglio di carbonio che sostituisce le tradizionali molle in Kéo Blade Carbon Ceramic, i pedali vengono utilizzati con quelli da 12 e 16 Nm di tensione, sebbene siano disponibili anche quelli da 20 Nm.

materiale

Aspetto dei pedali Kéo Blade Carbon CeramicEsistono due varianti di questi pedali Look: Kéo Blade Carbon Ceramic e Kéo Blade Carbon Ceramic Ti . Entrambi differiscono nell’asse, che è in titanio nel secondo, il che li rende più leggeri (15 grammi per pedale), ma anche più costosi (110 euro).

Rispetto al Kéo Blade Carbon , il Kéo Blade Carbon Ceramic varia solo nei cuscinetti, che sono realizzati in acciaio inossidabile nel primo modello.

Nel seguente riepilogo troverai le caratteristiche principali dei tre pedali di fascia alta della gamma Look Cycle :

Kéo Blade Carbon Ceramic Ti lookKéo Blade Carbon Ceramic Ti look

Peso: 95 g Unità

Corpo: Carbon

Shaft: Titanium

Bearings: Ceramic

Prezzo: € 299,89

Kéo Blade Carbon look ceramico

Peso: 110 g Unità

Corpo: Carbonio

: Chromoly +

Cuscinetti: Ceramica

Prezzo: € 189,90

Kéo Blade Carbon lookKéo Blade Carbon look

Peso: 115 g Unità

Corpo: Carbonio

: Chromoly +

Cuscinetti: Acciaio inossidabile

Prezzo: € 129,90

