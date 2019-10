Karma SC1 Vision Concept

Tempo di lettura: 2 minuti

Karma Automotive, con sede nella California meridionale, ha scelto Auto Shanghai 2019 per inaugurare una nuova era per l’azienda e lanciare la sua vetrina di prodotti New Dawn che illustra il suo futuro immediato, a medio e lungo termine.

“Questa è la prima grande presenza automobilistica per Karma in Cina e segna un momento significativo inaugurando una nuova era per l’azienda”, ha dichiarato il CEO di Karma, il dott. Lance Zhou. “Oggi, Karma è pronto per andare avanti con passi coraggiosi, un capitolo che chiamiamo la nostra nuova alba.”

Karma’s New Dawn presenta “Shanghai Big Three”

La casa automobilistica di lusso per veicoli elettrici ha punteggiato il suo design, la sua personalizzazione e le sue capacità di ingegneria ad alta tecnologia presentando tre nuovi prodotti, un trio che Karma chiama Shanghai Big Three.

Veicolo elettrico di lusso Karma Revero GT: è veloce, intelligente, dal design sorprendente e sarà disponibile per la vendita nella seconda metà del 2019. La nuova auto offre tecnologia migliorata, prestazioni, opzioni interne ed esterne e capacità di personalizzazione. È dotato di un motore in linea a tre cilindri TwinPower Turbo fornito da BMW AG per alimentare un generatore elettrico di bordo e migliorare le prestazioni complessive del veicolo.

Gli ingegneri Karma hanno creato un sistema di azionamento elettrico di livello mondiale che, insieme a una serie di altri progressi tecnologici, consente al nuovo Revero 2020 di essere veloce come sembra.

Karma Pininfarina GT coupé: il primo risultato di una partnership con Pininfarina, l’iconica casa di design e ingegneria italiana.

Il team Pininfarina ha preso una nuova Revero GT 2020, ha mantenuto i parametri ingegneristici fondamentali e quindi ha realizzato un nuovo stile di carrozzeria, pannelli e interni, offrendo un’interpretazione alternativa del design. Tipicamente, Pininfarina riserva la designazione GT (Gran Turismo) solo per le creazioni interne più eccezionali; è la prima volta nella sua storia che Pininfarina promuove un progetto collaborativo con la sua GT.

