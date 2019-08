Tempo di lettura: 1 minuto

Joshua Katcher, stilista e fondatore del marchio di abbigliamento maschile vegano con base a Brooklyn, ha iniziato la sua incursione nel mondo della moda con il lancio di Brave Gentleman nel 2010, a seguito del successo del suo sito web etico sullo stile di vita, Discerning Brute, che ha iniziato nel 2008.

Brave Gentleman offre una vasta gamma di prodotti per uomo completamente vegani, dalle tute di bambù al 100% con bottoni realizzati con noci tagua, alle calzature realizzate in PU italiano certificato Ecolabel UE.

La lana del futuro, la seta del futuro, l’avorio del futuro e il futuro sono utilizzati anche in tutti i design del marchio, quindi, come probabilmente puoi immaginare, l’innovazione è in prima linea nell’agenda di Brave Gentleman.

Il marchio ha attualmente un negozio di mattoni e malta al 367 Graham Avenue, Brooklyn, e due fabbriche: una nel cuore del distretto dell’abbigliamento di New York, dove vengono fabbricate le sue cinture, borse, cappotti e accessori, e un “100% vegano fabbrica “in Brasile, dove vengono prodotte le scarpe del marchio.

I prezzi per le scarpe vanno da 155 a 260 dollari, mentre i prezzi per le giacche vanno da 580 a 595 dollari. I semi di bambù del marchio vengono venduti per 2.500 dollari.

