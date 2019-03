joint venture da Geely e Daimler

Vertragsunterzeichnung zur strategischen Kooperation für smart zwischen Daimler und Geely. Von links nach rechts: An Conghui, President der Geely Holding und President und CEO der Geely Auto Group, Li Shufu, Chairman der Geely Holding, Dieter Zetsche, Vorsitzender des Vorstands der Daimler AG und Leiter des Geschäftsfeldes Mercedes-Benz Cars, Ola Källenius, Mitglied des Vorstandes der Daimler AG verantwortlich für Konzernforschung & Mercedes-Benz Cars Entwicklung. // Signing ceremony of Strategic Cooperation for smart between Daimler and Geely. From left to right: An Conghiu, Geely Holding President and Geely Auto Group President and CEO, Li Shufu, Geely Holding Chairman, Dieter Zetsche, Chairman of the Board of Management of Daimler AG and Head of Mercedes-Benz Cars, Ola Källenius, Board of Management Member responsible for Group Research and Mercedes-Benz Cars Development.