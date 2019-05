Itinerari di navigazione per viaggiatori esigenti

La pianificazione del proprio divertimento estivo, per chi desidera i charter di yacht di lusso, ha opportunità diverse che offrono esperienze uniche e straordinarie, esplorando acque remote e incontaminate, isole e porti per l’estate 2019. Questi charter possono organizzare itinerari a bordo di yacht più lussuosi ed emozionanti del mondo. Di seguito alcune proposte per l’estate.

Caraibi

Distanti appena 50 miglia al largo della costa della Florida, le 700 isole delle Bahamas si estendono per 600 miglia verso i Caraibi. Le acque poco profonde ospitano più di 30 destinazioni subacquee, barriere coralline incontaminate e stupende spiagge. Immergersi e fare snorkeling, nel mondo sottomarino della riserva marina naturale di 176 miglia, conosciuta come il Giardino dell’Eden, è un’esperienza unica.

Raj Ampat

Raja Ampat significa “Quattro Re”. In un arcipelago di oltre 1.500 piccole isole ci sono quattro isole principali o “re” – Waigeo, Salawati, Batanta, Misool. I pesci sono abbondanti e si può osservare, con apposite immersioni sub, una enorme quantità di coralli. Cape Kri detiene il record impressionante di 374 specie di pesci identificate durante un’immersione di 90 minuti. A Otdima Reef, i viaggiatori potrebbero vedere la scuola degli sweetli che si raggruppano attorno a una profonda testa di corallo; e alla Blue Magic, un seamount sommerso, c’è la possibilità di incontrare mante giganti.

Isola paradiso a Koh Samui

Spiagge di sabbia bianca appartate, isole ricoperte di giungla e antiche tradizioni tailandesi si uniscono per offrire una lussuosa fuga sull’isola. Nel corso di molti secoli, il mare e il clima hanno creato nomi di caverne e scogliere dall’aspetto particolare per la loro forma distintiva, come “La mucca addormentata”, “Tre pilastri” e “Isola di pollo”. Questo era anche il luogo dove è stata girata una parte del film “The Beach”. La foresta sempreverde asciutta copre le grandi isole di Koh Wua Talap, Ko Paluai e Ko Sam Sao e l’Orchidea Slipper Lady di Ang Thong è una specie endemica rinvenuta solo in quest’area. Un’altra tappa di questa esperienza è Koh Phangan, famosa per le sue feste di luna piena a Haad Rin Beach, che presentano musica elettronica e attraggono ovunque tra 4.000 e 5.000 spettatori. Una tappa del viaggio potrebbe essere Koh Kong Nui per gli sport acquatici, lo snorkeling e i ristoranti tailandesi di Had Lad.

