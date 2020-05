[Italia – Toscana] Biorobotica, arriva il granchio Silver2

Tempo di lettura: 2 minuti

La biorobotica è una scienza interdisciplinare che combina i campi dell’ingegneria biomedica, della cibernetica e della robotica per sviluppare nuove tecnologie che integrano la biologia con i sistemi meccanici per sviluppare una comunicazione più efficiente, alterare le informazioni genetiche e creare macchine che imitano i sistemi biologici.

Un team di ricercatori italiani dell’Istituto di BioRobotica, Scuola Superiore Sant’Anna e Stazione Zoologica Anton Dohrn ha sviluppato una nuova versione migliorata del suo Seaed Interaction Legged Vehicle for Exploration and Research (SILVER) con SILVER2, un robot che può camminare sul fondo del mare, riprendendo il video mentre procede.

Nel loro articolo pubblicato sulla rivista Science Robotics , il gruppo descrive il robot, le sue capacità e come potrebbe essere utilizzato nelle attività di ricerca.

Due anni fa, lo stesso gruppo di ricerca ha debuttato con SILVER1, un robot che poteva camminare sul fondo del mare come un cane.

Poco dopo, i ricercatori hanno ricevuto una borsa di studio per la carriera precoce della National Geographic Society che ha permesso loro di migliorare il design e dargli più funzionalità.

Oltre a poter camminare, SILVER2 può ora farsi strada su entrambe le superfici fangose ​​e rocciose, saltando anche quando necessario per continuare a muoversi.

Il robot a sei zampe sembra simile a un’aragosta che cammina sul fondo del mare, meno gli artigli.

Mentre si muove, mantiene il suo equilibrio attraverso l’uso di un nuovo modulo stabilizzatore per le gambe nella sua scocca impermeabile.

Il robot ha anche un sistema di navigazione che lo aiuta a evitare gli ostacoli e, naturalmente, a farsi strada verso la posizione desiderata. Ha anche un sensore di pressione, un sistema di galleggiamento, sensori di contatto e un paio di telecamere e microfoni per catturare video dei suoi immediati dintorni.

SILVER2 è già stato testato in una varietà di condizioni, tra cui alghe fluttuanti, fango, rocce e sabbia, tutte in diverse correnti.

I test hanno anche mostrato che il robot era notevolmente silenzioso, il che gli ha permesso di catturare video di creature marine non influenzate dalla sua presenza.

Il robot sottomarino può essere guidato sul fondo del mare da un pilota umano basato su una barca, oppure può operare in modalità autonoma. Può funzionare per circa sette ore quando si cammina o per 16 ore se si ferma semplicemente sul fondo del mare.

I ricercatori ritengono che possa essere utilizzato per interagire da vicino e, se necessario, delicatamente con l’ambiente per lunghi periodi di tempo, estendendo le capacità dei robot subacquei per molti tipi di applicazioni, dall’ecologia all’archeologia.

