[Italia] Noto fumettista giapponese ha donato 7mila euro ad ospedale torinese

Tempo di lettura: 1 minuto

Un famoso fumettista giapponese, Leiji Matsumoto, aveva messo all’asta online una sua illustrazione, questo per sostenere un ospedale a Torino, in Italia, che è stato duramente colpito dalla pandemia di coronavirus. Tale illustrazione è stata venduta domenica 26 Marzo 2020 per € 7.000 (¥ 810.000).

Il ricavato verrà devoluto per l’acquisto di equipaggiamento protettivo per l’ospedale del nord Italia.

L’anziano 82enne fumettista, era stato ricoverato in ospedale per alcune settimane a novembre 2019, a seguito di una influenza atipica, identificata poi in Covid-19, dopo aver partecipato a un evento che celebrava i 40 anni dalla prima trasmissione dell’animazione in Italia.

Matsumoto ha voluto ringraziare l’ospedale che lo aveva curato con una sua donazione.

L’ospedale ha anche ringraziato Matsumoto, che è tornato in Giappone a dicembre 2019, definendolo un grande illustratore e una persona con uno spirito nobile.

Fonte

Yinglei Zhao – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it