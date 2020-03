Italia – Milano: I senza fissa dimora a rischio denunce e coronavirus

Tempo di lettura: 1 minuto

I senza dimora, a Milano, sono circa 300, e dormono un pò ovunque e, durante il giorno girovagano per le strade. Sono persone come tutti, non dei reietti della società come qualcuno pensa, né la loro sfortuna previene sempre da situazioni inevitabili e previste.

Attualmente i centri di accoglienza, per ottemperare il decreto governativo, sono chiusi.

Molti altri homeless potrebbero essere denunciati penalmente.

Sono persone che non sono connesse a internet e non tutti leggono i giornali, ascoltano la tv o la radio.

Peraltro il cibo scarseggia, non è previsto aiuto per loro…sono in balia del coronavirus…

Cosa farà il comune di Milano per queste persone ? E le forze dell’Ordine come si comporteranno verso di loro ?

In Italia ci sono oltre 50mila senza fissa dimora.

Redazione Cultura, Storia, Spiritualità -> Gestione Ufficio Stampa Del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di malta OSJ. <- Mail, redazione@reporterspress.it | Per le notizie/comunicati OSJ utilizzare la mail, pressofficeorderofmaltaosj@gmail.com