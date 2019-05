Italia – Milano, Armani / Silos: Tadao Ando The Challenge Exhibition

Nato a Osaka nel 1941, Tadao Ando è il più noto architetto giapponese contemporaneo con molti prestigiosi premi internazionali tra cui il Pritzker Prize per l’Architettura. L’architetto autodidatta ha uno stile unico che fonde la vecchia tradizione giapponese e l’architettura contemporanea, che può essere visto nel suo lavoro dal passato come la Row House a Sumiyoshi – Azuma House (1976) a La Bourse de Commerce di quest’anno a Parigi . La sua mostra retrospettiva The Challenge è ora in corso presso Armani / Silos a Milano.

Giorgio Armani è affezionato al lavoro di Tadao Ando in quanto entrambi condividono un simile apprezzamento per un’estetica pulita e sobria. La loro prima collaborazione risale al 2001 quando Ando progettò l’Armani / Teatro, il teatro situato nella sede della casa di moda a Milano che ospita sfilate ed eventi speciali.

The Challenge , che durerà fino al 28 luglio 2019, è un adattamento della mostra di Tadao Ando in collaborazione con il Centre Pompidou dell’anno scorso. È strutturato attorno a quattro temi principali: Primitive Shapes of Space, An Urban Challenge, Landscape Genesis, Dialogues with History e comprende oltre 50 progetti. Attraverso la presentazione di schizzi e disegni tecnici, modelli originali, installazioni video, fotografie e altro, il viaggio narrativo mette in evidenza il suo uso originale della natura e la combinazione di elementi che definisce la sua visione unica.

