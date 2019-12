Italia, Milano apre al settore della micromobilità

Tempo di lettura: 1 minuto

I milanesi vedranno sfrecciare monopattini elettrici, hoverboard, segway e monoruote, pur ovviamente nel rispetto di alcune fondamentali regole. A renderlo noto è il comune con una nota pubblicata sul sito istituzionale.

“Questa sperimentazione è per noi molto importante e ne verificheremo l’andamento con attenzione e interesse”, ha dichiarato Marco Granelli assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici.”

“I monopattini e gli altri micro mezzi elettrici, al pari delle biciclette contribuiscono a migliorare la qualità della mobilità urbana ma è necessario che vengano usati con molto buonsenso. Le strade sono di tutti e i marciapiede appartengono ai pedoni, per questo siamo stati chiari nel definire gli ambiti dove possono circolare al fine di garantire la sicurezza di tutti. Chi li usa deve farlo con prudenza e attenzione per sé e per gli altri perché non sono giocattoli”. Ha aggiunto l’assessore.

I “micro veicoli di mobilità elettrica” potranno circolare nelle aree pedonali purché la velocità del mezzo non superi i 6 chilometri orari (il decreto prevede che i dispositivi siano dotati di limitatore di velocità) e, ma solo per monopattini e segway, su piste e percorsi ciclabili, ciclopedonali e nelle Zone 30 con il limite di velocità di 20 chilometri orari.

La circolazione è vietata lungo i tratti con la pavimentazione in pietra di fiume, lungo le corsie preferenziali (anche in Zone 30) contigue ai binari del tram – a meno che non siano in una sede stradale separata – , nelle aree di parcheggio a fondo cieco e nelle gallerie pedonali.

Il rispetto delle regole in fatto di sosta e parcheggio è ovviamente altrettanto importante. Sono previste sanzioni pesanti.

