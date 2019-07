[Italia] Lo yacht del fondatore di Amazon ad Amalfi

Il Flying Fox, lungo 136 metri, largo 21, considerato il 14° yacht più grande al mondo con bandiera del Cayman Islands, è in rada ad Amalfi. A bordo, per una vacanza nel Mediterraneo, il proprietario Jeff Bezos: l’imprenditore statunitense fondatore, presidente e amministratore delegato di Amazon, la più grande società di commercio al mondo, con un patrimonio stimato di 150 miliardi di dollari, Bezos è inoltre editore del leggendario The Washington Post e fondatore di Blue Origin, società di start up per voli spaziali.

Il Fling Fox, costruito nei cantieri navali di Lürssen a Lemwerder, in Germania, ha un design esterno curato da Espen Oeino, mentre gli interni lussuosi sono decorati con tonalità neutre e tessuti morbidi creati dal designer Mark Berrman.

Lo Yacht ha un valore di circa 400 milioni dollari.

Può viaggiare a una velocità di 20 nodi ed ospitare 22 persone, assistite da un super equipaggio composto da ben 54 persone.

L’imbarcazione ha due piattaforme di atterraggio per elicotteri, una grande piscina sul ponte principale a poppa ed un ampio garage al livello dell’acqua.

L’illuminazione esterna, al calar del sole, emette un appariscente fascio di luce bianca appena sotto la superficie dell’acqua.

