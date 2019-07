Italia, Huawei investira’ 3,1 miliardi dollari entro il 2022

L’azienda Huawei investirà 3,1 miliardi di dollari in Italia nei prossimi tre anni, consentendo di creare oltre 1.000 posti di lavoro diretti entro il 2022. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di Huawei Italia, Thomas Miao.

L’agenzia ufficiale di stampa cinese “Xinhua” ha riferito che il piano consisterebbe in circa 1,2 miliardi di dollari investiti in operazioni e marketing e 1,9 miliardi di dollari in forniture dirette, mentre altri 52 milioni di dollari sarebbero aggiunti per attività di ricerca e sviluppo.

Fonte

Giornalista