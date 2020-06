[Italia] FSE: Il fascicolo sanitario elettronico e le App Tracciamento Covid-19

Tempo di lettura: 2 minuti

Il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito. Il fascicolo sanitario elettronico, che ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita del paziente, è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e dal paziente stesso.

È a tutti gli effetti una “cartella clinica personale” (in inglese: personal health record o PHR) istituzionale, come il dossier Médical Personnel francese, ovvero un sistema costituito da un insieme di servizi che consente ai cittadini di avere accesso e di gestire le informazioni sanitarie relative alla propria salute e offre ai cittadini la possibilità di disporre di una vista completa e aggiornata sulla propria storia clinica, inserendo essi stessi delle informazioni sulla propria salute e cura e/o potendo accedere alle informazioni generate dalle strutture sanitarie

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è una My Page di Internet in cui il cittadino archivia e personalizza la sua storia clinica, mantiene aggiornati i dati di salute e i link (e-Services) ai servizi on line della sanità.

La “visibilità” del contenuto del fascicolo è definita dal cittadino-paziente, non è quindi un “Electronic Medical Record” perché non è detto che rappresenti correttamente lo stato di salute del paziente, in quanto il paziente stesso potrebbe avere deciso di oscurarne alcune parti rilevanti.

Nell’articolo 13 del decreto Legge Rilancio Italia (Covid-19), dal titolo: “Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico” c’è scritto chiaramente che nella cartella digitale saranno inseriti tutti i documenti del sistema sanitario pubblico e anche di quello privato, inoltre “rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti; le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale”.

In un unico file personale sarà riportata vita, morte e miracoli di ognuno di noi, dalle patologie, ai farmaci in uso per arrivare alle scelte terapeutiche e/o vaccinali.

Sempre nello stesso Decreto “Rilancio” c’è anche l’art.7 “Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione”.

Il governo in pratica conferisce al Ministero della Salute la facoltà di trattare e gestire non solo i dati sanitari di ogni cittadino, ma anche quelli “reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione”.

