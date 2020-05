[Italia – Covid19 – Fase2] Che cos’è l’attività sportiva; sapere per evitare sanzioni

Tempo di lettura: 3 minuti

L’attività sportiva si riferisce all’attività fisica che comporta situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per attività fisica si intende “qualunque sforzo esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo”.

L’attività può variare in relazione alla durata, all’intensità, alla frequenza, al numero di gruppi muscolari interessati, determinando adattamenti diversi a livello degli apparati e delle strutture coinvolte.

In questa definizione rientrano quindi non solo le attività sportive ma anche semplici movimenti quotidiani come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici.

L’esercizio fisico, invece, è un tentativo programmato e intenzionale specificamente destinato al miglioramento della forma fisica e della salute.

Può comprendere attività come camminare a ritmo sostenuto, andare in bicicletta, fare ginnastica aerobica ed anche gli hobby di natura attiva, come il giardinaggio e gli sport competitivi.

Attenzione però, l’attività sportiva è quella definita come ‘competitiva’.

Nei forum e social net c’è però un acceso dibattito sul fatto che sono molti gli amatori ciclisti che non hanno ben chiaro cosa e come fare l’attività motoria o sportiva.

Il governo ha indicato nella FAQ soltanto il CONI.

Sul sito web dell’Ufficio per lo Sport leggiamo:

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) riconosce 19 discipline associate:

Federazione Italiana Sport Bowling (FISB)

Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI)

Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBIS)

Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB)

Federazione Cricket Italiana (FCrI)

Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS)

Federazione Italiana Dama (FID)

Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST)

Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)

Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT)

Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP)

Federazione Scacchistica Italiana (FSI)

Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF)

Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK)

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (FIKBMS)

Federazione Italiana Twirling (FITw)

Federazione Italiana Turismo Equestre Trec – Ante (FITETREC ANTE)

Federazione Italiana Rafting (FIRaft)

Federazione Italiana di American Football (FIDAF)

Il CONI riconosce ‘Enti di promozione sportiva’, quali i seguenti a livello nazionale (Italia):

A.C.S.I. – Associazione centri sportivi italiani (Associazione di cultura, sport e tempo libero)

A.I.C.S. – Associazione italiana cultura e sport

A.S.I. – Associazioni sportive sociali italiane

A.S.C. – Attività sportive confederate

C.N.S. Libertas – Centro nazionale sportivo Libertas

C.S.A.IN. – Centri sportivi aziendali industriali

C.S.E.N. – Centro sportivo educativo nazionale

C.S.I. – Centro sportivo italiano

C.U.S.I. – Centro universitario sportivo italiano

E.N.D.A.S. – Ente nazionale democratico di azione sociale

M.S.P. – Movimento sportivo popolare Italia

O.P.E.S. – Organizzazione per l’educazione allo sport

P.G.S. – Polisportive giovanili salesiane

U.I.S.P. – Unione italiana sport per tutti

U.S. ACLI – Unione sportiva A.C.L.I.

Il ciclismo è sport olimpico dal 1896, e dal 1984 sono ammesse nel programma le gare femminili. Al 2012 rientrano nel programma olimpico quattro discipline: il ciclismo su pista, il ciclismo su strada, il mountain biking e la BMX.

Le competizioni sono regolate e coordinate dall’Unione Ciclistica Internazionale attraverso le organizzazioni continentali e nazionali.

Pertanto, sino a prova contraria, l’utilizzo della bicicletta a livello amatoriale, non come allenamento, è inteso come ‘Attività Motoria’.

Mentre se l’utilizzo della bici rientra in allenamento è Attività sportiva.

Questo vuol dire che, se andate in bici con scarpe normali, jeans o pantaloncini corti, con maglietta e zaino, questo si identifica come ‘Attività Motoria’.

Se, invece vi vestite in tuta sportiva della squadra, state facendo allenamento è rientra nell’Attività Sportiva.

Per quanto concerne l’autocertificazione, alla voce ‘Destinazione’ questo è oggetto di accese discussioni nei social net per vari motivi, logistici, tecnici e familiari.

L’Attività motoria, comunque, comprende anche l’attività sportivo-fisica, riconosciuta dall’OMS.

