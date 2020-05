[Italia – Covid19 – Fase 2] Attività motoria e sportiva; cosa fare?

Tempo di lettura: 2 minuti

Nella FAQ del sito web del PdCM si legge: L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

Prosegue – È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione‘

L’attività motoria all’aperto secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è quella che definisce attività fisica, cioé qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico superiore a quello in condizioni di riposo.

In questa definizione rientrano quindi, non solo le attività sportive, ma anche l’attività lavorativa di coloro che svolgono un lavoro manuale e normali movimenti della vita quotidiana, come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e i lavori domestici

Posso andare in bicicletta ?

Leggiamo nella FAQ: “L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale”.

Quindi, posso andare in bicicletta per svolgere ‘attività motoria all’aperto’, ma non si può fare attività sportiva’?

A quanto si legge l’uso della bici come sport non è possibile.

A questo proposito c’è anche questa precisazione nella FAQ:

‘Lo sport individuale si può effettuare solo all’aperto? O è possibile andare in palestra/piscina? Le palestre e le altre strutture per la pratica sportiva restano chiuse al pubblico. Gli allenamenti individuali sono consentiti solo, a porte chiuse, agli atleti professionisti o riconosciuti di interesse nazionale, fermo restando il divieto di assembramento nei locali, causati dallo svolgimento in unico ambiente chiuso di più allenamenti individuali e dal mancato rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. È conseguentemente precluso l’uso contemporaneo da parte di più persone dello spogliatoio‘.

E per quanto concerne l’autocertificazione? Il governo scrive di NO…ma noi vi diciamo, invece di portarvela dietro, in duplice copia (una copia firmata da voi ed una copia che rimane a voi firmata dall’autorità); in questo modo eviterete di perdere tempo a compilarla.

Ciclismo in tutte le sue forme, dall'amatoriale all'agonistico.

